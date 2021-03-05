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Yapı Kredi'ye 7 ödül

Yapı Kredi, dünyanın en saygın ödül organizasyonlarından olan Uluslararası Stevie Ödülleri tarafından 5 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplamda 7 ödüle layık görüldü.

Yapı Kredi'ye 7 ödül
HABERTURK.COM

Yapı Kredi, dünyanın en saygın ödül organizasyonlarından olan Uluslararası Stevie Ödülleri tarafından 5 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplamda 7 ödüle layık görüldü.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, “Yapı Kredi olarak insan odaklı çalışmalarımızı bankacılığın her alanına entegre ederken, bankacılık sektörünün geleceğini düşünerek hareket ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz zamanın ötesindeki yeniliklerimiz sayesinde pandemi döneminde de müşterilerimizin hayatındaki sınırları kaldırmaya hız kesmeden devam ettik. ve Yapı Kredi olarak, uluslararası arenada Türk bankacılık sektörünü temsil etmekten ötürü çok gururluyuz. Dünyanın en saygın ödül organizasyonlarından olan Uluslararası Stevie Ödülleri’nden aldığımız ödüller bize gelecekteki çalışmalarımız için de motivasyon sağlıyor. Kurulduğumuz günden bu yana yenilikçi ruhumuzla ilklerin bankası olma unvanını koruyarak çalışmalarımıza devam ediyor ve müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Gelecekte de insanı odağına alan çalışmalarımızla dijital bankacılıktaki öncü konumumuzu koruyacağız” dedi.

Banka, Stevie Ödülleri’nde, 2020 yılındaki yüksek satış performansı ve hizmetleriyle “Yılın Çağrı Merkezi”, pandemi sürecinde çalışanlar ve müşteriler için alınan aksiyonlarla “Pandemi Döneminde En Değerli Toplumsal Katkı”, WhatsApp ve video bankacılığın büyümesi ile “Müşteri Hizmetlerinde İnovasyon Ödülü”, kalite ve müşteri memnuniyeti çalışmaları ile “En İyi Müşteri Memnuniyeti Uygulaması”, müşteri analitiği kullanımı ile “Müşteri İçgörüsünün En İyi Kullanımı” kategorilerinde Gümüş Stevie’ye layık görüldü. EVAM ve akıllı satış programları ile “Yılın Satış Programı”, şikayet yönetiminde yapay zeka kullanımı ile “Teknolojinin En İyi Kullanımı” kategorilerinde Bronz Stevie kazandı.

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