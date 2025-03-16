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        Haberler Yaşam Yaralı kediye metal diş kaplaması

        Yaralı kediye metal diş kaplaması

        Zonguldak'ta başından yaralanan ve beslenmekte zorlanan kedi tedavi edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 18:24 Güncelleme: 16.03.2025 - 18:24
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        Yaralı kediye metal diş kaplaması
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        Kent merkezinde sokakta başında açık yarası bulunan kediyi fark edenler, hayvanı veteriner hekim Ömer Faruk Alkan'a götürdü.

        Yaraya müdahale eden Alkan, kedinin ağzının bir tarafıyla beslenebildiğini belirleyince metal diş kaplaması tedavisi uyguladı.

        Alkan, gazetecilere, ilk olarak kedinin kafasındaki yanık yarasını tedavi ettiklerini belirterek, "Sonra zamanla kedinin yemek yerken tek taraflı çiğnediğini, bir tarafını kullanmadığını gördük. Genel muayenede dişinin kırık olduğunu gördük. İlk seansta kanal tedavisi yaptık. İçeriyi temizledik. 1 hafta oradaki iltihabın kurumasını bekledik. Ondan sonra da hayatını daha güzel devam ettirecek metal diş kaplaması yaptık." diye konuştu.

        Müdahalenin, Türkiye'de çok sık rastlanan bir operasyon olmadığını ifade eden Alkan, "Çünkü hayvanlar ağrısını net olarak söyleyemiyor. Biz genel yapısından, bakışından, hareketlerinden anlamaya çalışıyoruz. Bu kedi bize kendini çok güzel anlattı. Çok da güzel uyum sağladı dişine." dedi.

        Alkan, kedinin, kafasındaki açık yaranın iyileşmesinin ardından doğal ortamına bırakılacağını sözlerine ekledi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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