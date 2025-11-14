Habertürk
        Yardım için duran TIR'a hafif ticari araç çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

        Yardım için duran TIR'a çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

        Sivas'ın Kangal ilçesinde kar nedeniyle kayarak yolu kapatan TIR'a yardım için duran başka bir TIR'a arkadan hafif ticari araç çaptı. Kazada, 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 23:49 Güncelleme: 14.11.2025 - 23:49
        Yardım için duran TIR'a çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
        Kaza, akşam saatlerinde Kangal-Sivas kara yolu Gürün yol ayrımında meydana geldi.

        Mahmut Çeribaş idaresindeki TIR, kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkıp, kayarak yolu kapattı. Bölgeden geçen TIR’ın şoförü Tuncay Kabul, meslektaşına yardım etmek için durdu. Bu sırada Eyüp Yılmaz yönetimindeki hafif ticari araç, Tuncay Kabul idaresindeki TIR’a arkadan çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, hafif ticari araçta bulunan Türkan Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Araç sürücüsü ile birlikte yanında yolcu olarak bulunan Fatma Dilan Çiftçi, Asuman Yılmaz, Ayşe Feyza Çiftçi ve Harun Çiftçi ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Sivas’taki hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Türkan Çiftçi’nin cenazesi ise Kangal Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

