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        Haberler Gündem Yargı Yargı Paketi Meclis'e sunulacak | Son dakika haberleri

        Yargı Paketi Meclis'e sunulacak

        4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin açıklanmasının ardından 1. Yargı Paketi, bu ay Meclis'e sunulacak. 1. Yargı Paketiyle cezasızlık algısının önlenmesi hedeflenecek. Trafik suçlarıyla mücadele ve denetimli serbestliğin yeniden düzenlenmesi de pakette yer alacak

        Giriş: 03.02.2025 - 16:49 Güncelleme: 03.02.2025 - 16:49
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        Yargı Paketi Meclis'e sunulacak
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        4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk kanun teklifi için AK Parti, hazırlıklarını sürdürüyor. Kamuoyunda 10. Yargı Paketi olarak bilinen teklif, 1. Yargı Paketi olarak adlandırılacak.

        CEZASIZLIK ALGISININ ÖNLENMESİ

        Pakette toplum huzurunu bozan suçlara ilişkin düzenlemeler yer alacak. Cezasızlık algısının önlenmesi hedeflenecek. Teklifle nişan, düğün ve asker uğurlama gibi etkinliklerde silahla havaya ateş açanlara verilecek cezalar artırılacak. Hapis cezası 2 yılın altında kalanlar da cezaevine girecek. Kamu hizmetlerinde çalışma gibi alternatif infaz yöntemleri de daha etkin uygulanacak.

        TRAFİKTE İŞLENEN SUÇLAR

        Trafikte işlenen suçlara karşı yeni yaptırımların da bu pakette yer alması bekleniyor. Teklifle trafik kavgalarında araçtan inen saldırgan tarafın ehliyetine en az 6 ay el konulacak. Suçun tekrarında 2 yıl, bir kez daha tekrarlanırsa 5 yıla kadar ehliyete el konulacak. Aracın trafikten men edilmesi ve hapis cezası üzerinde de duruluyor.

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        DENETİMLİ SERBESTLİK UYGULAMASI

        Denetimli serbestlik uygulaması cezaların caydırıcılığı açısından yeniden değerlendirilecek. Denetimli serbestlik süresinin artırılması bekleniyor. Ceza infaz ve denetimli serbestlik sisteminin yönetim kapasitesi de geliştirilecek.

        YARGILAMALARI HIZLANDIRACAK DÜZENLEMELER

        Yargılamaları hızlandıracak düzenlemeler de yapılacak. Duruşmalarda erteleme süresi 2 ayı geçmeyecek. İstinaf ve temyiz incelemesinde de 6 aylık azami süre uygulamasına geçilecek.

        ŞUBATIN SONUNDA MECLİS’E SUNULMASI BEKLENİYOR

        1. Yargı Paketi’nin, şubat ayı sonunda Meclis'e sunulması bekleniyor. Teklif, Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerin ardından Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelecek.

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