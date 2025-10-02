Yarın bu ilçelerde elektrik yok! 3 Ekim 2025 İstanbul'da elektrik kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler
BEDAŞ, İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri uygulanacağını açıkladı. Planlı bakım çalışmaları kapsamında yapılacak kesintiler 22 ilçe ve birçok mahallede yapılacak. İşte, 3 Ekim 2025 İstanbul'da elektrik kesintisi yapılacak ilçe ve mahallelerin listesi ve çalışma saatleri...
Zeytinburnu, Sultangazi, Silivri, Sarıyer, Küçükçekmece, Kağıthane, Güngören, Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüpsultan, Esenyurt, Esenler, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Beşiktaş, Bayrampaşa, Başakşehir, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Avcılar, Arnavutköy.
İşte, 3 Ekim 2025 tarihinde İstanbul’da elektrik verilemeyecek ilçeler, mahalleler ve kesinti saatleri…