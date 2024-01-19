Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? 20 Ocak Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye (yurt) genelinde hava durumu| Yarın yağmur yağacak mı?

Yarın hava nasıl olacak? İşte 20 Ocak Cumartesi hava durumu Hafta sonu planları olanlar şimdiden yarın (20 Ocak Cumartesi) için hava durumunu araştırmaya başladı. Hafta sonu yurt genelinde yağışlar etkili olacak dolayısıyla yarın şemsiye, günlük hayatın vazgeçilmezi haline gelecek. İşte, 20 Ocak Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu... Habertürk Giriş: 19.01.2024 - 10:18 Güncelleme: 19.01.2024 - 10:18 facebook

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Yarın hava nasıl olacak? Hafta sonunun gelip çatmasıyla yapılan planlar, hava durumuna göre şekilleniyor. Yarın Türkiye genelinde yağışlı bir hava hakim olurken bazı illerde 'kuvvetli sağanak' uyarısı da verildi. İşte, yarın (20 Ocak Cumartesi) İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu...

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YARIN (20 OCAK CUMARTESİ) HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA, İZMİR? İstanbul hafta sonuna kuvvetli sağanak ile giriş yapacak. Hava sıcaklıkları 11 ile 13 derece arasında seyrederken; İstanbulluların şemsiye ile dolaşması gerekecek. Ankara da Cumartesi gününe yağmurla girecek ancak yağmur çok kuvvetli olmayacak. Sıcaklıklar 5 ile 14 derece arasında değişecek. İzmir yarın ılık ama yağışlı bir güne uyanacak. 19 dereceye varan sıcaklıklara rağmen yağmur gün boyu aralıklarla devam edecek.