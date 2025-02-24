RİZE

Rize ve Artvin'de tüm eğitim kurumlarında kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 25 Şubat Salı günü tüm kurumlarda eğitime 1 gün ara verildiği aktarıldı.

Kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Vali İhsan Selim Baydaş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun zaman beklediğimiz ve hasretini çektiğimiz bir kar yağışının etkisi altındayız. Günlerdir aralıklarla kar yağışı devam ediyor. Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Bu yağıştan, rahmetten ve bereketten etkilenen vatandaşlarımıza sağlıklı hizmet alması için çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretimin de aksadığını aktaran Baydaş, şunları kaydetti:

"Geçen hafta perşembe, cuma ve bugün tatil etmiştik. Bugün de yağış etkisini artırarak devam ediyor. Arkadaşlarla bir değerlendirme yaptık ve yarın eğitim-öğretim kurumlarımızın tatil olması kararını aldık. Bunu bir fırsata dönüştürmemiz lazım. Gençlerden çok güzel mesaj, video ve fotoğraflar alıyoruz. Bunu hem ailemizle vakit geçirmeye hem karın tadını ve keyfini çıkarmaya hem de kitap okuyarak bir yandan da derslerimizdeki eksiklerimizi değerlendirmeye bir fırsat görmemiz lazım."