Yasa dışı yollardan yurda girmek isterken yakalanan 2 şüpheliden birinin DEAŞ üyesi olduğu belirlendi

ABD, Batı Şeria'nın "İsrail'in işgali altında olduğunu" yeniden teyit etti

AA

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yönelik bir terörist geçişi daha başarılı şekilde önledi. Yasa dışı yollardan ülkemize girmeye çalışan ve Şanlıurfa'daki hudut personelimizin dikkati sayesinde yakalanan 2 kişiden birinin DEAŞ'lı terörist olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.