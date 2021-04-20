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Yasaklar ne zaman bitecek? Tam kapanma olacak mı? Uzman doktorlardan açıklama

Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardında kısmi kapanma sürecine girdiğimizi duyurmuştu. Peki, yasaklar ne zaman bitecek? Yasaklar uzayacak mı? İşte detaylar haberimizde...

Yasaklar ne zaman bitecek? Tam kapanma olacak mı? Uzman doktorlardan açıklama

Yasaklar ne zaman bitecek? Sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediyor. Ülkemizde koronavirüs salgının rekor bir seviyede artış göstermesi yasakları da beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda iki haftalık Kısmi Kapanma kararı alınmıştı. Sağlık Bakanlığı'ın 19 Nisan koronavirüs tablosuna göre, 55 bin 149 vatandaş covid-19'a yakalanırken, 341 vatandaş ise hayatını kaybetti. Buna göre koronavirüs artışını durdurmak için tam kapanma olacak mı, yasaklar uzayacak mı? Merak konusu. İşte yasaklarla ilgili birtakım açıklamalar...


KISMİ KAPANMA NE ZAMAN BİTECEK?

Kabine Toplantısının iki haftada bir yapılacağı daha önceden duyurulmuştu. Bu nedenle Kabine Toplantısının 26 Nisan Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor. Toplantıda Ramazan Bayramına yönelik kararların alınması öngörülüyor.


BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?


Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ve tam kapanma durumu ile ilgili nihai kararın Sağlık Bakanlığı tarafından verilmesi ön görülüyor. Cumhurbaşkanlığı ya da İçişleri Bakanlığı'ndan ise henüz bir açıklama gelmedi. Vaka sayısının durumunun bayramda uygulanacak kısıtlamaları da netleştirecek.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalar ile ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu;

"Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Vatandaşlarımın her birinden 'tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu mücadeleye destek vermelerini hassaten rica ediyorum. Aynı şekilde aşı sırası gelenlerin de bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmedeki etkisi gözlemlerle, rakamlarla tespit edilmiştir.

TAM KAPANMA OLACAK MI? DOKTORLARDAN TAM KAPANMA ÖNERİSİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, bölgede vaka artışında komşu ve aile içi ziyaretlerin etkili olduğunu belirterek, "Riskin bütün ülkede devam ettiğini görülüyor. Tam kapanmayı ısrarla öneriyorum. Aksi halde bunun önünü alamayacağız gibi duruyor. İnsanların uyumu hala zayıf ve sıkıntılı" dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, Türkiye'de Kovid-19 salgınının kontrol altına alınabilmesi için tam kapanmanın şart olduğunu belirterek, "Kısmı önlemlerle bu vaka artışların üstesinden gelebileceğimizi düşünmüyorum. Yaklaşık 2 hafta sonra Türkiye’de günlük 75 bin vakaları göreceğiz gibi duruyor. Hiçbir önleme uyulmazsa da bu sayı 80-100 bin vaka arasında olur." uyarısında bulundu.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, koronavirüs mutant suşların giderek artmasını beklediklerini açıkladı. Prof. Dr. Yalçın, "Birkaç haftalık tamamen kapatma sürecini düşünebiliriz. Bunu Avrupa'da yapan ülkeler oldu. İngiltere 3 kez kapandı. Almanya, Fransa gibi ülkelerde kapanmalar oldu. Bu kapanmaların ciddi etkisi var ama kapanma sonrası normale dönüldüğünde de bu önlemlerin ciddi bir şekilde sürdürülmesi gerekiyor" dedi.

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