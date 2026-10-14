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        Haberler Yaşam Acısız yaşayamıyor: Tatlıya bile pul biber atıp yiyor

        Acısız yaşayamıyor: Tatlıya bile pul biber atıp yiyor

        Samsun'da Caner Özsercan isimli vatandaş, yediği-içtiği her şeye acı pul biber katıyor. Tatlıyı ve çayı bile acı biberle tüketen Özsercan'ı görenler ise gözlerine inanamıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 09:32 Güncelleme:
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        Acısız günü yok! Çaya da tatlıya da atıyor

        Samsun'da yaşayan Caner Özsercan, yıllar önce gittiği Kahramanmaraş gezisi sırasında tattığı acı pul biberin ardından tüm yiyecek ve içeceklerine pul biber eklemeye başladı.

        10 yıldır tatlıyı bile acısız yiyemeyen Özsercan, bu alışkanlığıyla çevresindekilerin dikkatini çekiyor.

        "ACISIZ GÜNÜM YOK, PUL BİBER EN ÇOK ÇAY VE TATLIYA YAKIŞIYOR"

        Gezi sırasında tattığı acı biberin ardından her şeye biber katmaya başladığını ifade eden Caner Özsercan (37), "15 yıldır esnafım. Yediğim, içtiğim her şeye acı pul biber katıyorum. Acı benim hayatım. Su, çorba, tatlı, çay gibi akla gelebilecek her şeye pul biber ekliyorum. Bu alışkanlığım 10 yıldır devam ediyor. Gezi esnasında acıyı tattım ve o günden beri her şeye acı atıyorum. Acı pul biber bence en çok tatlıya yakışıyor.

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        Çay ve tatlının acı pul biberle denenmesini tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bu alışkanlığımı ilk kez görenler şaşırıyor. Benden görüp deneyenler de oluyor. Benim hoşuma gittiği için böyle tüketmeyi seviyorum. Acıyla birleştim diyebilirim. Eşim de ara sıra benim gibi deniyor. Bazen vazgeçse de denediği oluyor. Çayı pul bibersiz içemiyorum. Gece yatmadan önce yoğurduma pul biber koyarım. Acısız günüm yok. Gecemiz gündüzümüz acı. Ayrıca eşim akşamları bana çay getirdiğinde tepsinin içerisinde çay, şeker ve küçük bir tasın içerisinde pul biber bulunur. Çayım her zaman böyle servis edilir" dedi.

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        "BEN DE BABAM GİBİ BÜYÜYÜNCE ACI YİYECEĞİM"

        Babası gibi acı yemek istediğini ifade eden Rüzgar Özsercan (9), "Babam her şeyi acı biberle yiyor. Gördüğümde ben bile şaşırıyorum. Ben de denemek istediğimde tadıyorum ama çok acı geliyor. Büyüyünce inşallah ben de yiyebilirim. Bazen çok acı geliyor, hatta gözümden yaş bile geliyor" diye konuştu.

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