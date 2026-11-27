Hacı Tevfik Efendi Camisi’nin lavabo bölümünde fayans döşeyen inşaat ustası Sinan Kaplan, bir gün önce bulduğu ‘Pamuk’ isimli kediyi soğuktan koruyarak besledi.

Kedi, Kaplan’ın yanından ayrılmamaya başladı. Sinan Kaplan fayans döşerken Pamuk, omzuna ve sırtına çıktı.

Yavru kediyle tanışma hikayesini anlatan Kaplan, “İsmi Pamuk. Dün geldi yanımıza, bizi buldu. Biraz üşümüştü. Sevdik, ısıttık. Ondan sonra alıştı, daha da gitmiyor yanımızdan. Ben buranın fayanslarını yapıyorum. Bu benim yardımcım şu anda. Benimle beraber harca bakıyor, ‘Derzleri olmamış’ diyor. ‘Biraz yukarı olmuş’ diyor. Pamuk'u yetiştiriyorum. Ben usta, Pamuk çırak” diye konuştu.