Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Türkiye’nin taşlara kazınmış hafızası kayıt altına alınıyor

        Türkiye’nin taşlara kazınmış hafızası kayıt altına alınıyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk-İslam medeniyetinin yüzyıllara uzanan izlerini taşıyan mezar taşları ve kitabeleri Türkiye çapında kayıt altına alıyor. 2025 yılında 4 ilde başlayan saha çalışmaları 2026'da 18 ile ulaşırken, bugüne kadar yaklaşık 7 bin eser belgelendi. Elde edilen veriler ortak bir dijital veri tabanında bir araya getirilerek Türkiye'nin bu alandaki kapsamlı bilimsel külliyatının oluşturulması hedefleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 10:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Taşlara kazınmış hafıza kayıt altında!

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2024 yılında hayata geçirilen “Türk-İslam Dönemi Mezar Taşları ve Kitabeleri Ulusal Envanter Projesi” kapsamında, Anadolu’nun taşlara işlenmiş tarihî ve kültürel hafızası bilimsel yöntemlerle belgeleniyor.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda projenin ulaştığı boyuta ilişkin bilgi verdi.

        Bakan Ersoy, “Türk-İslam medeniyetinin asırlara uzanan izlerini taşıyan mezar taşları ve kitabeleri, ülke çapında yürüttüğümüz kapsamlı bir çalışmayla kayıt altına alıyoruz. 2024 yılında hayata geçirdiğimiz Türk-İslam Dönemi Mezar Taşları ve Kitabeleri Ulusal Envanter Projesi kapsamında; 2025’te Tokat, Denizli, İstanbul ve Diyarbakır’da başlattığımız saha çalışmalarını bu yıl 18 ile taşıdık. Bugüne kadar yaklaşık 7 bin eserin belgeleme işlemlerini gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        HER TAŞ BİR TARİHÎ BELGE

        Mezar taşları ve kitabelerin yalnızca isim ve tarihlerden ibaret olmadığını vurgulayan Ersoy, bu eserlerin ait oldukları dönemin sosyal ve kültürel hayatından sanat ve estetik anlayışına kadar çok sayıda alanda önemli bilgiler sunduğuna dikkati çekti.

        Ersoy, “Her bir mezar taşı, her bir kitabe; bir ismin ötesinde yaşadığı dönemin dili, sanatı, inancı, estetik anlayışı ve toplumsal hayatından izler taşıyan tarihî bir belge niteliğinde.” değerlendirmesinde bulundu.

        4 İLDE BAŞLADI, 18 İLE ULAŞTI

        Projenin ilk saha uygulamaları 2025 yılında akademisyenlerin yürütücülüğünde Tokat, Denizli, İstanbul ve Diyarbakır’da gerçekleştirildi.

        REKLAM

        Çalışmalar kapsamında Denizli’nin Acıpayam ilçesindeki Alaattin Mahallesi Mezarlık Alanı’nda 243 şahide, İstanbul’daki Şeyh Mustafa Devâtî Haziresi’nde 504, Tokat’taki Mahmutpaşa Camii Haziresi’nde 13 ve Diyarbakır’daki Fatih Paşa Camisi Haziresi’nde 99 mezar taşı tespit edilerek kayıt altına alındı.

        Böylece projenin ilk uygulama yılında dört ilde toplam 859 eser belgelendi.

        Çalışmalar 2026 yılında genişletilerek 18 ile taşındı. Saha çalışmaları sonucunda veri sistemine bugüne kadar yaklaşık 7 bin eserin belgeleme işlemleri aktarıldı. Çalışmaların yıl sonuna kadar devam etmesi planlanıyor.

        ULUSAL DİJİTAL HAFIZA OLUŞTURULACAK

        Proje ile Türk-İslam dönemine ait mezar taşları ve kitabelerin ülke genelinde tespit edilmesi ve belgelenmesinin yanı sıra elde edilen bütün verilerin ortak bir ulusal veri tabanında bir araya getirilmesi amaçlanıyor.

        REKLAM

        Kayıt altına alınan eserler; dönem, bölge, malzeme, yazı türü, sanat üslubu ve kitabe özellikleri gibi farklı başlıklarda bilimsel olarak değerlendirilebilecek.

        Çalışmaların önümüzdeki yıllarda ülke genelini kapsayacak şekilde sürdürülmesi ve oluşturulan envanterin uzun vadede araştırmacıların yararlanabileceği kapsamlı bir bilimsel külliyata dönüştürülmesi hedefleniyor.

        Bakan Ersoy, “Hedefimiz, ülkemizin dört bir yanındaki bu eşsiz mirası ortak bir dijital veri tabanında buluşturmak ve zaman içerisinde kapsamlı bir bilimsel külliyata dönüştürmek. Anadolu’nun taş üzerindeki hafızasını bilimsel yöntemlerle kayıt altına alıyor, koruyor ve gelecek kuşaklara aktarıyoruz.” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kültür ve Turizm Bakanlığı
        #Bakan Ersoy
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'fon' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'fon' açıklaması
        Peş peşe acı haber... Uçurumda 3 hayat son buldu
        Peş peşe acı haber... Uçurumda 3 hayat son buldu
        Devler Ligi'nde Galatasaray'ın konuğu Barcelona!
        Devler Ligi'nde Galatasaray'ın konuğu Barcelona!
        Hiranur davası yeni baştan
        Hiranur davası yeni baştan
        Trump, Atina Büyükelçisi'ni görevden alacak mı?
        Trump, Atina Büyükelçisi'ni görevden alacak mı?
        Küçük İbrahim'den acı haber
        Küçük İbrahim'den acı haber
        Bu hafta burçları neler bekliyor?
        Bu hafta burçları neler bekliyor?
        Kamera görüntüsü çıktı... 180 bin TL'lik tekme attı!
        Kamera görüntüsü çıktı... 180 bin TL'lik tekme attı!
        Antalya'da peş peşe botoks zehirlenmeleri!
        Antalya'da peş peşe botoks zehirlenmeleri!
        İnfaz girişimi başarısız oldu, cezaevine geri döndü
        İnfaz girişimi başarısız oldu, cezaevine geri döndü
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki başlıklar
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki başlıklar
        Husiler Suudi Arabistan'da havalimanlarını hedef aldı, gerilim tırmandı
        Husiler Suudi Arabistan'da havalimanlarını hedef aldı, gerilim tırmandı
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        İstanbul'da gri örtü! Hava kalitesi hassas seviyede!
        İstanbul'da gri örtü! Hava kalitesi hassas seviyede!
        "İlk yarıdaki oyun tamam!"
        "İlk yarıdaki oyun tamam!"
        İşverenin "tarihsiz istifa" oyunu BAM’dan döndü
        İşverenin "tarihsiz istifa" oyunu BAM’dan döndü
        Nikahını eski eşi kıydı
        Nikahını eski eşi kıydı
        Yerli otomobiller vites yükseltti
        Yerli otomobiller vites yükseltti
        Memurlar emeklilikte uyum bekliyor
        Memurlar emeklilikte uyum bekliyor
        "Asıl o zaman ölmeye başlıyor"
        "Asıl o zaman ölmeye başlıyor"