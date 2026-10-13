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        Haberler Yaşam Van Kedi Villası’nda yavru mesaisi bitti, sahiplendirme başladı

        Van Kedi Villası’nda yavru mesaisi bitti, sahiplendirme başladı

        Van'ın dünyaca ünlü, bir gözü mavi diğer gözü kehribar renkli kedilerinin koruma altında olduğu Van Kedi Villası'nda 2026 yılı doğum sezonu tamamlandı. Sağlıklı ve kaliteli yavruların dünyaya geldiği merkezde, sahiplendirme çalışmaları da sürüyor. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, 2026 yılı doğum sezonunun başarılı geçtiğini belirterek, "Ziyaretçi sayısı açısından da çok verimli bir sezon geçirdik. Yaz boyunca ve halen devam eden yoğun ziyaretçi akınımız var" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 10:22 Güncelleme:
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        Mavi ve kehribar gözlü güzellikler yeni yuvalarını bekliyor

        Farklı göz renkleri ve bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedilerine, koruma altında oldukları Van Kedi Villası’nda özenle bakılıyor. Her mevsim ziyaretçisi olan Van kedileri, güzellikleri ve sevecenliğiyle, merkeze gelen konukları da etkiliyor.

        Van kedilerinin neslinin devamı için merkezde yapılan çalışmalar yıl boyu sürerken, bu yılki doğumlarda da villaya birbirinden güzel Van kedileri katıldı. Villada yenidoğan yavruların bakım ve sağlık kontrolleri yapılırken, sahiplendirme çalışmaları da devam ediyor.

        Yaz boyunca yoğun ziyaretçi ağırlayan merkezde, Van kedisinin tanınırlığının artırılması ve neslinin korunması sağlanıyor.

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        "ZİYARETÇİLERİN YÜZÜNDE TEBESSÜM OLUŞTURUYORUZ"

        Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, 2026 yılı doğum sezonuna dair, “Şimdiye kadarki kısımlarla ilgili gayet başarılı bir sezon geçirdik. Hayvanlarımız gerçekten hem çok kaliteli hem de düşündüğümüz düzeyde yavrular elde etme imkanı bulduk. Bu nedenle çok mutluyuz. Ziyaretçi sayısı açısından da çok verimli bir sezon geçirdik. Yaz boyunca ve halen de devam eden yoğun ziyaretçi akınımız var.

        Van kedisinin tanınırlığının artmasından, duyarlılığının artmasından memnunuz. Bu kedi neslinin yok olmaması lazım. Bunun da bu kediyle ilgili bilinçli olma şartına bağlıyoruz. Hayvanlar buraya ziyaretçi geldiği zaman çok mutlu oluyor. Kendileri de hayvanları besliyor. Kediler çok şirin, tatlı ve her gelenin yüzü tebessümle geliyor. Burada ziyaret ediyor ve mutlu bir şekilde ayrılıyor. Yani bir nevi biz insanlara mutluluk aşılıyoruz. Bu nedenle de çok mutluyuz” diye konuştu.

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        "YAVRULAR SAHİPLENDİRİLMEYE HAZIR"

        2026 yılına ait sahiplendirme çalışmalarının sürdüğünü belirten Prof. Dr. Kaya, sürecin istedikleri hızda ilerlemediğini ancak yavruların yeni yuvalarına kavuşması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Kedilerin sağlık işlemlerinin tamamlandığını anlatan Prof. Dr. Kaya, "Şu anda sahiplenmelerimiz devam ediyor. Yavrular aşılarını oldular, kayıtlarını yaptık, testlerini yaptık. Sahiplendirmeye hazır pozisyondalar. Hayvanseverleri sahiplenmek için bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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        #van kedisi
        #Van Kedi Villası
        #van
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