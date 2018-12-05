Kastamonu'da, akciğerlerinin su toplaması nedeniyle solunumu durmak üzere olan hasta, yapay akciğer cihazı ile hayata bağlandı.

AA'nın haberine göre; kalp krizi şikayetiyle Kastamonu Devlet Hastanesi acil servisine başvuran Mustafa G'nin (33) solunumunun durmak üzere olduğunu belirleyen doktorlar, hastayı yapay akciğer cihazına (ECMO) bağladı. Damar yoluyla hastanın kanına oksijen pompalayan cihaz, hastanın yaşama tutunmasını sağladı. Kendi kendine nefes almaya başlayan hastanın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Kastamonu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hasan Serdar Bozkurt, hastanın yaklaşık 10 gün önce kalp durması ve solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye getirildiğini söyledi.

Hastanın solunum yetmezliğinin ilerlemesi üzerine doktorların kısa sürede karar alıp uygulamaya geçtiklerini anlatan Bozkurt, "Akciğerin su toplaması nedeniyle hasta, solunumda iyice zorlanmaya başladı. Arkadaşlarımız da hastaya cihaz bağlamaya karar verdi" dedi.

Op. Dr. Bozkurt, şöyle devam etti: "Bu cihaz olmasaydı akciğerler sıvıyla kaplanıp vazifesini göremez hale geldiği için hastamızın solunumu sağlanamayacaktı, maalesef hastamızı kaybederdik. Böyle bir hastanın sevki ne yazık ki mümkün değildi. Çünkü bu rahatsızlıkta dakikalar bile çok önemli."

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