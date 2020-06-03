Yatırımcıyı Mercedes'le tavlıyorlar

Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Faizlerdeki düşüş ile dolar ve altının zirveye çıkması ile Borsa İstanbul'a yönelen yatırımcıların parasını elinden almak isteyen manipülatörler akla gelmeyecek yöntemlere başvuruyor. Yatırımcıya manipülasyonla şişirilmiş küçük şirket hissesi aldırıp kendisi buradan kazandığı ile Ferrari alan manipülatörden sonra bu aralar Mercedesli manipülatör revaçta. Bir çok küçük şirket hissesini yüzde 100'ün üstünde yükseltip borsaya yeni gelen küçük yatırımcıları yatırım yapılıp orta ve uzun vadede oldukça karlı bir yatırım yerine zararda olan ve bir çok açıdan yatırıma değer görülmeyen hisselere yönelten manipülatörlerin kullandığı yöntem genel olarak 3 ana grupta toplanabilir.

1-BAKIN BURADA BÜYÜK KAZANÇ VAR!

İlk olarak küçük şirket hissesine dikkat çekmek için hisse karşılıklı işlemlerle 1 liradan 10 liraya yükseltiliyor. Sonra dedikodu mekanizması ve Twitter ile Facebook'tan hissesinin nasıl yükseldiğinin reklamı yapılıyor. Halbuki hisse buraya kadar yükseldiğinde ya aynı kişinin 4,5 farklı hesabından veya 2,3 kişinin anlaşması sonucu tırmanıyor. Küçük yatırımcının para kazanması sözkonusu değil. Buradan itibaren küçük yatırımcı kar ve kazanç dürtüsü ile harekete geçiyor. Çoğu borsaya yeni gelen ve bir hissesini 1 ayda yüzde 100, 200 hatta b.in yükselemeyeceği bilmeyen küçük yatırımcı kazanç hevesi ile 1 liralık hisseyi 11, 12 hatta 20 liraya alıyor. Bu süreç birbirini besliyor. Belki hisseyi 10 liradan alan yatırımcı da 20 liraya çıkınca eğer bu fiyattan satarsa ediyor. Ancak bu da zor çünkü hissenin nereden döneceğine ancak manipülatör karar veriyor. Bu arada küçük hisselerde dolaşımdaki hisse sayısı da belli olduğu için hisse yükselirken manipülatörün karar verdiği seviyeye kadar zaten küçük yatırımcı birşey alamıyor. Hisse günlerce manipülatörlerin karşılıklı alımları ile tavan oluyor.

2-BEN KAZANDIM MERCEDES ALDIM, SİZ DE ALIN

Şu anda borsaya akın olduğu için bazı manipülatörler, yatırımcıları kedi pozisyon aldığı hisselere çekmek için reklam yapıyor. Bu reklam da genellikle malvarlığını göstermek şeklinde oluyor. Son günlerin gözde manipülatörü yeni aldığı Mercedes'i sosyal medyadan yayınlıyor. Öyle ki aracın tüm lüks aksamları kamera kadrajına giriyor. Gidilen yolun güzel olmasına da önem veriliyor. Yatırımcının iyice ağzının suyu akıyor.

3- KRAL VE ADAMLARINDAN 'BUL KAREYİ AL PARAYI' TAKTİKLERİ

Sosyal medyada 'kral' 'paşa' 'imparator' diye isim takılan manipülatör böylece yatırımcı gözünde muteber adam mertebesine yükseltilmeye çalışılıyor. Kral'ın adamları (muhtemelen aynı oyunu kuran insanlar) sürekli dualar ederek Kral'ın kendisine kazandırdığını anlatıyor. Bu taktiği eskiden sokaklarda 'Bul kareyi al parayı' oyunu oynatanlar kullanıyordu. Kağıdı oynatan adamın arkadaşı gözünüzün önünde kareye 100 lira koyup 200 lira aldığında siz de heveslenip 100 lira koyuyorsunuz ama kağıt hileli olduğu için tabii ki kaybediyorsunuz. İşte bu eski taktiği şu anda sosyal medyada onlarca manipülatör kullanıyor.