Yazarlardan Türkiye - Avusturya maçı yorumları

"EN SEVDİĞİM GEZEGEN"

Turgay Demir/Fotomaç: "Avusturya can havliyle saldırdı, Bizim Çocuklar da sonuna kadar savaştılar. Mert'le birlikte Kaan savunmanın kaskosu gibiydiler. Orkun ise hem defansa yardım etti, hem de hücuma. İkişer kişilik oynadılar vesselam. Elbette iki gol atan Merih ve mükemmel kurtarışlar yapan Mert gecenin yıldızlarıydı. Hele hele Mert'in son anda bir kurtarışı var ki, 80 milyonun kalbini test etmiş oldu… Ohh be çeyrek final varmış... Not: Merih yani diğer adıyla Mars artık en sevdiğim gezegendir!"