Yemeksepeti Marketyo'yu satın aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Girişimcilik
ABONE OL

Yemeksepeti Marketyo'yu satın aldı

'Mahalle' uygulamasını kullanıcılara sunmaya hazırlanan Yemeksepeti bu kapsamda 60 ilde tüketicilere online market alışverişi hizmeti veren Marketyo'yu satın aldı

Yemeksepeti Marketyo'yu satın aldı
HABERTURK.COM

Yemeksepeti, önümüzdeki günlerde kullanıcılarına sunacağı “Yemeksepeti Mahalle” hizmeti öncesinde aldığı stratejik karar doğrultusunda, Marketyo’yu satın aldı. 60 ilde tüketicilere online market alışverişi hizmeti veren Marketyo satın alımı ile; yerel marketlerin çevikliği, kampanya çeşitliliği, geniş ürün gamı ve ürünlerin tazeliği “Yemeksepeti Mahalle” hizmetinin önemli bir parçası olacak.

Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, “Yemeksepeti Mahalle ile kullanıcılarımıza mahallelerindeki esnaflardan ve yerel market zincirlerinden istedikleri ürünlere kolaylıkla ulaşmalarını sağlamakla kalmıyoruz, aynı zamanda esnafı da dijitalleştirerek yerel ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.

Firmadan yapılan açıklamaya göre “Yemeksepeti Mahalle” adını alacak bu yeni hizmet ile kullanıcılar, Yemeksepeti uygulaması üzerinden mahallelerindeki esnaflardan ve yerel market zincirlerinden istedikleri her ürünü anında sipariş edip, ihtiyaçlarını dakikalar içinde giderebilecek.

Yemeksepeti, Yemeksepeti Mahalle’deki hedefleri doğrultusunda, 60 ilde online market alışverişi hizmeti veren ve yerel zincirlere teknik altyapı ve yazılım desteği sağlayan e-ticaret platformu Marketyo’yu kendi bünyesine katıyor. Yemeksepeti bu yatırımı ile sektördeki en önemli lokal satın almalarından birine imza atarak, girişimcilik ekosisteme katkısı açısından da ciddi bir örnek teşkil ediyor.

'YEREL EKONOMİYE KATKIDA BULUNACAĞIZ'

Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, “Yemeksepeti Mahalle ile kullanıcılarımıza mahallelerindeki esnaflardan ve yerel market zincirlerinden istedikleri ürünlere kolaylıkla ulaşmalarını sağlamakla kalmıyoruz, aynı zamanda esnafı da dijitalleştirerek yerel ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyoruz. Marketyo uzun süredir dikkatimizi çeken bir uygulamaydı. Marketyo’nun hedeflerimizle uyuşan doğru organizasyon yapısı ve sistemlerindeki çok sayıda yerel marketi Yemeksepeti kullanıcılarına ulaştırabilecek olmamız satın alma kararını olumlu etkiledi. Bu satın alma ile birlikte Marketyo ekibi Yemeksepeti’nin bir parçası olacak. Yemeksepeti’nin Türkiye’den yaptığı bu satın alma Türk e-ticaret sektörünün en önemli yatırımlarından biri olarak önemli bir örnek teşkil ederken, Türkiye’de girişimciliğin değerlenebildiğini gösterebilmek açısından da genç girişimcilere ilham verecektir. Yeni dönem için heyecanlıyız” dedi.

Yemeksepeti İş Geliştirme’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mert Baki ise “2019 yılında hayata geçirdiğimiz ‘Yemeksepeti Banabi’nin hızla büyümesinin ardından, hizmet ağımızı genişletmek amacıyla, ‘Yemeksepeti Mahalle’yi kullanıcılarımızla buluşturmaya karar verdik. Sektörün hızlı ticarete evrimi ile kullanıcılarımız, iş ortaklarımız ve paydaşlarımızın beklentilerini karşılamak için hiç durmadan geliştirmelere devam ediyor ve geleceği şekillendiriyoruz. Hem kullanıcılarımıza fayda sağlamak hem de iş ortaklarımızla birlikte sağlıklı bir şekilde büyümek her zaman önceliğimiz olmaya devam edecek. Yemeksepeti olarak mahallenin esnafına sahip çıkarken tüketicilerimize bildikleri ve tanıdıkları ürünlere ulaşabilme fırsatı sunuyoruz. Mahallenizde alışık olduğunuz ve tanıdığınız kasap, manav, şarküteri, bakkal, kuruyemişçi, petshop, aktar, balıkçı vb. küçük işletmeler artık gerçek bir dijitalleşmeye adım atıyor. Mahalle esnafını dijitalleştirmek ve sürdürülebilir şekilde yeni çağa hazır olmalarını sağlamak bizim şirket olarak yeni dönemdeki hedefimiz. ‘Yemeksepeti Mahalle’ye iş yerlerinin hızla entegrasyonlarını sağlayabilmek için geliştirdiğimiz mobil aplikasyon sayesinde esnaflar akıllı telefonları aracılığıyla iş ve sipariş takibini kolaylıkla yapabilecekler” dedi.

'HEYECANLI VE GURURLUYUZ'

Marketyo CEO’su Özer Fırat, Yemeksepeti’nin gerçekleştirdiği yatırım kararından son derece mutluluk duyduklarını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: ‘’Yemeksepeti sektörünün kurucusu ve fark yaratan bir şirket. Bu noktada gerçekleştirilen satın alma konusunda çok heyecanlı ve gururluyuz. Yıllardır yerel market zincirleriyle bir aile olduk ve şimdi onlarla daha büyük bir iş birliğine girebilme şansına sahibiz. Yemeksepeti’nin bilgi birikimi ve kaynakları ile yerel zincirlerin büyümesinin önemli ivme kazanacağına eminiz. İş ortağı marketlerimizle birlikte yeni dönemde yapabileceklerimiz bizi çok heyecanlandırıyor. Bu vesileyle, yarattığı başarı hikayesiyle Türkiye’de çok önemli bir yeri olan ve tüm girişimcilere ilham veren Nevzat Aydın’a ve Yemeksepeti ailesine teşekkür ediyorum.”

Yerel marketlerin dijital dönüşümüne katkı sağlama fikrinden doğan ve sahip olduğu tam entegrasyon ve gelişmiş teknolojik altyapı sayesinde, SaaS (Software as a Service) modeliyle 2015’ten beri yerel marketlere hizmet veren online market alışveriş platformu Marketyo, 2015’te kuruldu. Yerel market zincirlerinin dijitalleşmesine katkıda bulunduktan sonra, kendi platformunu ilk kez geçen yıl Haziran ayında tüketiciler ile buluşturdu. Perakende uygulamaları arasında coğrafi yaygınlık açısından ilk sıralarda yer alan Marketyo, “bildiğin market” anlayışı ile 60 ilde 2.000’den fazla market noktası aracılığıyla hizmet veriyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Getir İngiliz futbol ekibinin sponsoru oldu
GİRİŞİMCİLİK Getir İngiliz futbol ekibine sponsor oldu
Girişimcilik Dünya Kupası’nda Türkiye'yi Musixen temsil edecek
GİRİŞİMCİLİK Musixen Türkiye'yi dünyada temsil edecek
Mercedes-Benz StartUP'ta kazanan ekipler belli oldu
GİRİŞİMCİLİK Girişimlere 150 bin TL'lik ödül
Yerli girişim günde 5 TL'ye scooter kiralıyor
GİRİŞİMCİLİK Günde 5 TL'ye scooter kiralıyor
Momento ilk 6 ayda üye sayısını yüzde 74 artırdı
GİRİŞİMCİLİK 6 ayda üye sayısını yüzde 74 artırdı
Yerli mobilite girişimi Palm Fenix'e satıldı
GİRİŞİMCİLİK Yerli mobilite girişimi Palm satıldı
Yerli girişimlere 1.6 milyar dolarlık rekor yatırım - haberler
GİRİŞİMCİLİK Yerli girişimlere rekor yatırım!
Girişimcilere şirket kurmadan e-ticaret yaptıracak
GİRİŞİMCİLİK Şirketi olmayana da e-ticaret yaptıracak
Bren’e 7.5 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım
GİRİŞİMCİLİK Yerli endüstriyel IoT girişimine yatırım
Yerli oyuna 2.8 milyon TL yatırım
GİRİŞİMCİLİK Yerli oyuna 2.8 milyon TL yatırım

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.