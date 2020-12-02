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35 binin üzerinde üye restoran ile 18 milyon kullanıcıya hizmet veren Yemeksepeti, yeni kısıtlamalarla birlikte sadece paket servis ve Gel-Al siparişlerle müşterilerine hizmet verebilen restoranlara yönelik 20 milyon TL’lik destek paketini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, paket dahilinde Yemeksepeti, restoranlara ayda bir yaptığı ödemeleri sıklaştırarak 15 günde bir olacak şekilde güncelledi ve kısıtlama dönemi boyunca listeleme ücretini de kaldırdı.

Öte yandan kullanıcıların siparişlerini Yemeksepeti üzerinden oluşturup, yemeklerini restorandan kendilerinin teslim aldığı Gel-Al sipariş seçeneğini de bu dönemde 0 komisyon ile devreye alan Yemeksepeti, bu yeni uygulama ile restoranlara “0” maliyetli bir gelir kalemi yaratmayı hedefliyor.

Tüm bunlara ek olarak Yemeksepeti’ndeki 'Cüzdan' uygulaması kullanılarak verilen siparişlerden de bu dönemde komisyon ücreti alınmayacağı bildirildi.

Yemeksepeti'nin sektör örgütlerinin geliştireceği projeleri de 2 milyon TL’lik bir fon ile destekleyeceği öğrenildi.

Konuya ilişkin konuşan Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, "Masa müşterilerine kapılarını kapatmak zorunda kalan küçük esnafın, yani mahalle restoranlarının yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Bu zor dönemde onların işlerini büyütebilmek için gereken tüm yatırımları zaten yapıyoruz bunun yanında ‘Birlikte Daha Güçlüyüz’ destek paketi ile biz de finansal anlamda elimizi taşın altına koyduk. Bu zor dönemi birlikte atlatacağız" dedi.