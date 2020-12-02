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Haberlerİş-YaşamYemeksepeti'nden 20 milyon TL'lik destek
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Restoranlara 20 milyon TL'lik destek sağlayacak

Yemeksepeti, pandemi döneminde sıkıntı çeken tek şubeli restoranlar için 20 milyon TL’lik destek paketi açıkladı. Şirketin 'Birlikte Daha Güçlüyüz' adını verilen destek paketi kapsamında, tek şubeli restoranların ödeme vadelerinin kısaltılması, listeleme ücretinin kaldırılması, cüzdan ödeme yöntemi ile verilen siparişlerde komisyonun kaldırılması gibi desteklerin yanı sıra, 'Gel-Al' sipariş hizmetini komisyonsuz olarak hayata geçirdiği kaydedildi

Yemeksepeti'nden 20 milyon TL'lik destek
HABERTURK.COM

35 binin üzerinde üye restoran ile 18 milyon kullanıcıya hizmet veren Yemeksepeti, yeni kısıtlamalarla birlikte sadece paket servis ve Gel-Al siparişlerle müşterilerine hizmet verebilen restoranlara yönelik 20 milyon TL’lik destek paketini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, paket dahilinde Yemeksepeti, restoranlara ayda bir yaptığı ödemeleri sıklaştırarak 15 günde bir olacak şekilde güncelledi ve kısıtlama dönemi boyunca listeleme ücretini de kaldırdı.

Öte yandan kullanıcıların siparişlerini Yemeksepeti üzerinden oluşturup, yemeklerini restorandan kendilerinin teslim aldığı Gel-Al sipariş seçeneğini de bu dönemde 0 komisyon ile devreye alan Yemeksepeti, bu yeni uygulama ile restoranlara “0” maliyetli bir gelir kalemi yaratmayı hedefliyor.

Tüm bunlara ek olarak Yemeksepeti’ndeki 'Cüzdan' uygulaması kullanılarak verilen siparişlerden de bu dönemde komisyon ücreti alınmayacağı bildirildi.

Yemeksepeti'nin sektör örgütlerinin geliştireceği projeleri de 2 milyon TL’lik bir fon ile destekleyeceği öğrenildi.

Konuya ilişkin konuşan Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, "Masa müşterilerine kapılarını kapatmak zorunda kalan küçük esnafın, yani mahalle restoranlarının yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Bu zor dönemde onların işlerini büyütebilmek için gereken tüm yatırımları zaten yapıyoruz bunun yanında ‘Birlikte Daha Güçlüyüz’ destek paketi ile biz de finansal anlamda elimizi taşın altına koyduk. Bu zor dönemi birlikte atlatacağız" dedi.

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