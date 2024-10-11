Yemekteyiz kim kazandı? 11 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu belli mi, 150 bin TL büyük ödül kimin oldu?
Yemekteyiz haftanın birincisi Cuma günü belli oldu. Hafta içi her gün ekrana gelen yeni bölümler ile yarışmacılar menülerinde yer alan yemekleri diğer yarışmacılara sunmaya devam ediyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz 7-11 Ekim haftasında yarışan Nazmiye Aydın, Züleyha Şehidoğlu, Sezer Kargı, Süleyman Şen, Asiye Sarıca arasından sadece biri birinci oldu. En yüksek puanıalan 150 bin TL'nin sahibi olacak. Peki Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu belli mi, 150 bin TL büyük ödül kimin oldu?
Yemekteyiz'de kazanan yarışmacı haftanın puan durumuna göre belli oluyor. Hafta içi her gün yayınlanan yemek yarışması programında, beş yarışmacı tüm hünerlerini sergiliyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 11 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?
YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ İLE EKRANLARA GELDİ!
Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programı, 11 Ekim 2024 Cuma günü final bölümü ile izleyici karşısına çıktı.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi mutfaktaki hünerleriyle dikkat çeken Asiye, büyük ödül olan 150 bin TL'nin sahibi oldu.
YARIŞMACILAR
Nazmiye Aydın
Züleyha Şehidoğlu
Sezer Kargı
Süleyman Şen
Asiye Sarıca