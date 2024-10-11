Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Yemekteyiz kim kazandı? 11 Ekim Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu belli mi, 150 bin TL büyük ödül kimin oldu?

        Yemekteyiz kim kazandı? 11 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu belli mi, 150 bin TL büyük ödül kimin oldu?

        Yemekteyiz haftanın birincisi Cuma günü belli oldu. Hafta içi her gün ekrana gelen yeni bölümler ile yarışmacılar menülerinde yer alan yemekleri diğer yarışmacılara sunmaya devam ediyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz 7-11 Ekim haftasında yarışan Nazmiye Aydın, Züleyha Şehidoğlu, Sezer Kargı, Süleyman Şen, Asiye Sarıca arasından sadece biri birinci oldu. En yüksek puanıalan 150 bin TL'nin sahibi olacak. Peki Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu belli mi, 150 bin TL büyük ödül kimin oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 17:38 Güncelleme: 11.10.2024 - 19:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yemekteyiz'de kazanan yarışmacı haftanın puan durumuna göre belli oluyor. Hafta içi her gün yayınlanan yemek yarışması programında, beş yarışmacı tüm hünerlerini sergiliyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 11 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?

        2

        YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ İLE EKRANLARA GELDİ!

        Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programı, 11 Ekim 2024 Cuma günü final bölümü ile izleyici karşısına çıktı.

        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi mutfaktaki hünerleriyle dikkat çeken Asiye, büyük ödül olan 150 bin TL'nin sahibi oldu.

        3

        YARIŞMACILAR

        Nazmiye Aydın

        Züleyha Şehidoğlu

        Sezer Kargı

        Süleyman Şen

        Asiye Sarıca

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polis katili için iddianame hazırlandı
        Polis katili için iddianame hazırlandı
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Hacıosmanoğlu’ndan yabancı VAR hakemine veto!
        Hacıosmanoğlu’ndan yabancı VAR hakemine veto!
        11 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        11 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Rastgele 3 kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı!
        Rastgele 3 kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı!
        Green Card başvurularında nelere dikkat edilmeli?
        Green Card başvurularında nelere dikkat edilmeli?
        Daha 15 yaşındaydı! Bir anda fenalaştı! Okulda ölüm!
        Daha 15 yaşındaydı! Bir anda fenalaştı! Okulda ölüm!
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        Wanda Nara'dan Icardi'ye: Arjantin'e dön!
        Wanda Nara'dan Icardi'ye: Arjantin'e dön!
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!