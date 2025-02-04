Yemen'den CENTCOM'a ziyaret

Yemen Meşru Hükûmeti'nde Enformasyon Bakanı olarak görev yapan Muammer el-Eryani, ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığına (CENTCOM) bir ziyaret gerçekleştirdi.

CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre görüşmede Husilerin yaydığı dezenformasyon ve bölgeyi istikrarsızlaşmaya yönelik hamlelerine karşı alınacak önlemler görüşüldü.

Açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın, Husileri tekrardan terör listesine almasına da değinildi.

Eryani ise "Husiler askeri kabiliyete sahip olduğu sürece, bölgesel ve uluslararası çıkarlar daima tehdit altına kalacaktır." dedi.

YEMEN İÇ SAVAŞI

2015 yılından beri iç savaş yaşayan Yemen'de başkent Sana, Husilerin kontrolü altında bulunuyor. Yemen Meşru Hükûmeti ile Husiler arasında çatışmalar eskiye oranla azalırken bölgede birçok farklı terör örgütü de faaliyet gösteriyor.