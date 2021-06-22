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HaberlerOtomobilYeni Dacia Duster yüzünü gösterdi - haberler
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Makyajdan otomatik şanzıman çıktı

Bugüne kadar tüm dünyada yaklaşık 2 milyon adet satış rakamına ulaşan Dacia'nın SUV modeli Duster, makyaj operasyonu geçirdi. Makyajla birlikte EDC otomatik şanzıman seçeneğinin eklendiği Duster'in hem iç hem de dış tasarımında yenilikler yer alıyor. Aracın kaputunun altında ise dizel, benzinli ve fabrika çıkışlı LPG'li versiyonlar görev yapıyor. Yeni Duster'in Eylül ayında Türkiye'de satışa sunulacağı açıklandı

Yeni Dacia Duster yüzünü gösterdi - haberler
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2010 yılında pazara sunulduğu günden bu yana tüm dünyada 1.9 milyonun üzerinde satış adedine ulaşan Dacia Duster görünüm tazeledi.

Makyaj operasyonu geçiren suv modele yeni renkler eklenirken, tasarımında da bir takım değişikliklere gidildi.

Yapılan açıklamaya göre, yeni Duster, ilk kez Sandero ailesinde kullanılan Dacia marka kimliğinin tasarım unsurlarından yararlanıyor. Ön ve arka farlarda bulunan Y şeklindeki LED ışık imzası, ilk bakışta dikkat çekiyor. Krom görünümlü ön ızgaradaki 3 boyutlu kabartmalar da Duster'ın yenilikleri arasında.

İLK LED FARLI DACIA OLDU

Öte yandan, yeni Duster, LED ön sinyal farlarıyla donatılan ilk Dacia modeli olma özelliğini de taşıyor. Bu teknolojinin aynı zamanda kısa farlar ve plaka aydınlatmalarında da kullanıldığı belirtildi.

Duster'in iç mekanında ise yeni döşemeler, koltuk başlıkları ve hareketli ön kol dayamaya sahip yüksek orta konsol dikkat çekiyor. Ayrıca yeni 8 inçlik dokunmatik ekranıyla iki farklı bilgi-eğlence sistemi seçeneği de bulunuyor.

Tüm donanım seviyelerinde entegre yol bilgisayarı, otomatik uzun far etkinleştirme ve direksiyon simidinde aydınlatmalı kumandalara sahip hız sınırlandırma standart olarak sunulurken, donanım seviyesine bağlı olarak dijital ekranlı otomatik klima, direksiyonda aydınlatmalı kumandalara sahip hız sabitleme, ısıtmalı ön koltuklar ve eller serbest kart sistemi yer alıyor

LPG'NİN KAPASİTESİ YÜZDE 50 ARTTI

Yapılan açıklamaya göre, yeni Duster'in kaputunun altında dizel ve benzinli motorlar görev yapacak. Dizel cephesinde dCi 115 beygir (4x2 veya 4x4) ve 6 vitesli manuel şanzıman tercih edilebilecek.

Benzinli seçenekler ise TCe 90 beygir (4x2) ve 6 vitesli manuel şanzıman, TCe 150 beygir (4x2) ve 6 vitesli manuel şanzıman, TCe 150 beygir (4x4) ve 6 vitesli manuel şanzıman, TCe 150 beygir (4x2) ve 6 vitesli EDC otomatik şanzıman şeklinde açıklandı.

Duster'ın fabrika çıkışlı LPG'li versiyonunu da ECO-G 100 beygir (4x2) ve 6 vitesli manuel şanzıman seçeneği oluşturuyor. LPG'li seçenekte ise LPG deposunun kapasitesinin yüzde 50 artırılarak 49.8 litreye ulaştığı da verilen bilgiler arasında.

Yeni Duster'in Eylül ayında Türkiye'de satışa sunulacağı açıklandı.

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