Türkiye’de yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının kayıt işlemleriyle ilgili olarak 30 Mayıs 2019 tarihinde yeni uygulamaya geçildi. Yurtdışından cep telefonu getirip kullanma hakkını, 2 yılda bir adetten, 3 yılda bir adet cihaza çıkaran bu düzenlemeyle, aynı zamanda IMEI kayıt sürecinde de kritik bir değişikliğe gidildi.

15 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle yurt dışından getirilen telefonlar için "yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılmak şartı” da eklendi.

Düzenlemenin yürürlükte olduğu son bir aylık süreçte, kullanıcıların kafası da iyice karıştı. Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre Kullanıcılar, ‘Pasaport sahibi kim olmalı?’, ‘Bankaya kayıt harcını kimin adına yatırayım?’, ‘Hat sahibi kim?’, ‘Telefonu kim kullanacak?’ sorularından oluşan ve ilk bakışta dört bilinmeyenli bir denklem gibi görünen bir süreçle karşı karşıya kaldı.

İŞTE DÖRT BİLİNMEYENLİ DENKLEM

Süreci daha da karışık hale getirmeden, şu anda kayıt yaptırmak isteyenler için olan biteni açıklığa kavuşturmak istedik. Son tahlilde durum şudur:

30 Mayıs’tan bu yana pasaport sahibi, adına kayıt harcı ödenecek olan kişi, hattın ait olduğu kişi ve dolayısıyla telefonu kullanacak olan artık aynı kişi olması gerekiyor. Bu yeni düzenleme öncesi, hat sahibi ile kayıt için kullanılan yurda giriş belgesinin (pasaport) sahibinin aynı kişi olması gerekmiyordu.

Dolayısıyla yurt dışından telefon getirenler/getirtenler, pasaportunda kayıt hakkı bulunan ve son 120 gün içerisinde yurda giriş-çıkışı bulunan bir kişi üzerinden cihazlarının kayıt işleminin tamamlayıp, kendileri kullanabiliyordu. Ancak artık ‘pasaportun sahibi’, ‘bankaya adına kayıt harcı yatırılan kişi’ ve ‘hat sahibi’ aynı kişi olmalı.

BU İSTİSNAYA DİKKAT!

Yapılan düzenlemenin bir istisnası da var, ki özellikle bugünlerde çoğu kişinin de işine yarayacak cinsten… IMEI kayıt işlemi için e-devlet üzerinden sisteme giriş yaptığınızda, şu bilgilendirme ile karşılaşıyorsunuz:

“Kayıt için kullanılacak yurda giriş belgesinin 29/05/2019 ve öncesi tarihli olması halinde kayıt hakkının hesaplanması 2 takvim yılı üzerinden yapılır ve kaydı yapılan cihazın tüm hatlar ile kullanılabilmesi mümkündür.”

27 EYLÜL’DE SONA ERECEK

Yani hat sahibi ile pasaport sahibinin aynı kişi olması şartı 29 Mayıs ve öncesi yurda giriş-çıkışı bulunanlardan aranmıyor. IMEI kaydı için yurda giriş tarihi üzerinden 120 gün geçmemesi şartı da dikkate alındığında, bu istisnadan yararlanabilmek için 27 Eylül 2019 tarihine kadar süreniz var.

Sonuçta yurt dışından bu ay getirilmiş veya önümüzdeki 3 ay içinde getirilecek olsa da, yurda giriş tarihi 29 Mayıs 2019 ve öncesi olan bir pasaportla, hat sahibi olma şartı aranmadan IMEI kayıt işlemleri yapılabiliyor.