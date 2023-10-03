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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yeni ekonomi politikaları borsaya nasıl yansıyor? - İş-Yaşam Haberleri

        Yeni ekonomi politikaları borsaya nasıl yansıyor?

        Yatırımcı Rehberi programının bu haftaki konuğu Phillip Capital Yurt İçi Piyasalar Grup Başkanı Üzeyir Doğan oluyor. Borsa İstanbul'daki yükselişi değerlendiren Doğan, ekonomi politikalarındaki değişimin Türkiye'nin risk pirimi üzerinde yarattığı etkiyi değerlendirerek bu durumun borsaya nasıl yansıyabileceğine dair görüşlerini paylaşıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 18:52 Güncelleme: 03.10.2023 - 18:59
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        Yabancı borsaya ne zaman gelir?
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        Yatırımcı Rehberi programının bu haftaki konuğu Phillip Capital Yurt İçi Piyasalar Grup Başkanı Üzeyir Doğan oluyor. Borsa İstanbul'daki yükselişi değerlendiren Doğan, ekonomi politikalarındaki değişimin Türkiye'nin risk pirimi üzerinde yarattığı etkiyi değerlendirerek bu durumun borsaya nasıl yansıyabileceğine dair görüşlerini paylaşıyor. Borsa İstanbul’da yukarı yönlü trendin ana nedenlerinin masaya yatırıldığı programda Doğan, yükselişin nereye kadar süreceğine dair tahminlerini aktarıyor.

        FAİZ NE KADAR ETKİLİYOR?

        Politika faiz artırımları ile mevduat faizi arttıkça borsanın olumsuz etkileneceğine dair görüşlerin tartışıldığı Yatırımcı Rehberi'nde faizdeki yükselişin halihazırda borsayı olumsuz etkileyip etkilemediği ve artışın devam etmesi halinde neler olabileceğine dair fikir alışverişinde bulunuluyor. Doğan rasyonel ekonomi politikalarının önemli amaçlarından birisi olan yabancı yatırımcıların borsaya şu andaki ilgisinin ne olduğunu ortaya koyarak hangi şartlarda orta ve uzun vadeli yatırım yapma kararı alabileceklerine dair değerlendirmelerde bulunuyor.

        YENİ POLİTİKA HANGİ SEKTÖRÜ OLUMLU ETKİLER?

        Halka arz edilen şirketlere ilişkin düşüncelerini de paylayan Doğan, halka arzlarla birlikte borsa ile tanışan yerli küçük yatırımcının borsayı sürükleme gücü olup olmadığına dair görüşlerini aktarıyor. Doğan diğer yandan yeni ekonomi politikalarının hangi sektörleri öne çıkarmasını hangi sektörleri olumsuz etkilemesini beklediğini de açıklıyor.

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        #haberler
        #Borsa İstanbul
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        #Mevduat faizi
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