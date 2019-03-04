Lider Başakşehir'in Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendiği maçta verilen penaltı kararı tartışma konusu oldu. Karşılaşmanın 43. dakikasında Arda Turan, ceza sahası içinde yerde kaldı ve hakem Fırat Aydınus, beyaz noktayı gösterdi.
VAR'DAN İZLEMEDİ, TEPKİ ÇEKTİ
Yeni Malatyaspor futbolcuları, yoğun bir şekilde itiraz ederken Aydınus, VAR hakemleri ile görüştü ve kararını değiştirmedi. Sosyal medyada Başakşehir'in kazandığı penaltı pozisyonu yoğun şekilde tartışılırken Fırat Aydınus, VAR'a gitmediği için eleştirildi.
DENİZ ÇOBAN: Maçın kırılma anı 41. dakikada Arda’nın yerde kaldığı pozisyondu. Arda-Bülent Cevahir ikili mücadelesinde Aydınus penaltı düdüğü çaldı. Bana göre hatalı bir düdüktü.
Bülent’in Arda’ya penaltıyı gerektirecek bir müdahalesi olmamıştı. Futbol oyununun doğası gereği gerçekleşen bir temas vardı ve bu temas faulü gerektirmiyordu. Maçın devamı gerekirdi.
ERMAN TOROĞLU: Malatya-Başakşehir maçında Arda'nın lehine bir penaltı veriliyor inanılır gibi değil... Pozisyonu çok sıkarsan faulü Arda'nın aleyhine vermen lazım. Yani öyle bir penaltı.
AHMET ÇAKAR: Faulü Arda yaptı diyorlar. Yapmayın arkadaşlar. Arda’ya yapılan tartışmasız penaltı. Başakşehir seyirci yönünden sahipsiz, sosyal medyada sahipsiz. Başakşehir hak etmiştir. Arda’ya yapılan hareket penaltı değilse ben insan değilim.
beIN Sports yorumcularından Önder Özen ve Mustafa Doğan ise pozisyonun penaltı olduğunu belirtti.
Özen, "Malatyasporlu oyuncunun, Arda Turan'ın ayağına bir müdahalesi var gibi, penaltı" derken; Mustafa Doğan, "Bence bir engelleme var, VAR da zaten uyarmadı." yorumunu yaptı.
Metin Tekin pozisyonu, "Ben biraz Arda'nın kendisini bıraktığını düşünüyorum" diye değerlendirdi.
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