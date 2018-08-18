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Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? Fenerbahçe seri peşinde!

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında bugün Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'u yenmesi halinde ligde üst üste 10. maçını kazanacak. Lig tarihinde ilk kez geçen sezon karşılaşan iki takımın mücadelesinde Fenerbahçe, rakibi Yeni Malatyaspor'u İstanbul'da 3-1, deplasmanda ise 2-0 yenmişti. Peki Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta?

18 Ağustos 2018 Cumartesi, 13:33:14 | Güncelleme:

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında bugün  Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Ligin ilk haftasını Göztepe deplasmanında 3-1'lik galibiyetle geçen Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçıyla da bu sezon ilk kez taraftarı önüne çıkacak. Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Bursaspor'u 2-1 yenen sarı-lacivertliler, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz temsilcisi Benfica'ya elendi. Gözler bu akşamki maçta. Peki Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta?

YENİ MALATYASPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Yeni Malatya Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Seth, Mina, Sadık, Buğra, Ahmed, Guilherme, Dia, Aleksic, Adem, Boutaib.
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Ayew, Josef, Eljif, Barış, Giuliano, Soldado.
TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu

STAT: Yeni Malatya
HAKEM: Fırat Aydınus

SAAT: 21.45
YAYIN: beIN SPORTS 1

 

SİLAMİ FORMA ŞANSI ARIYOR

Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den kiraladığı Cezayirli santrfor İslam Slimani, Malatya deplasmanında forma bekliyor. Teknik direktör Phillip Cocu, 30 yaşındaki golcü futbolcuyu hazır görmesi durumunda forma şansı verecek.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Aatıf Chahechouhe ile İsmail Köybaşı bugün de forma giyemeyecek. Malatya ekibinde ise geçen hafta kırmızı kart gören Issam Chebake, Fenerbahçe karşısında kadroda olmayacak.

KADRODA 3 EKSİK VAR

Evkur Yeni Malatyaspor, sakatlık ve kart cezası nedeniyle 3 oyuncusundan Fenerbahçe önünde faydalanamayacak.

Sarı-siyahlılarda sakatlıkları devam eden orta saha oyuncuları Okechukwu Azubuike ve Murat Yıldırım ile Göztepe karşılaşmasında kırmızı kart gören Issam Chebake, Fenerbahçe'ya karşı oynayamayacak.

Sezon öncesi ameliyat olan ve çalışmalarını kondisyoner eşliğinde sürdüren Eren Tozlu'nun da bu karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

Öte yandan, Evkur Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe resmi maçlarda daha önce 3 kez karşı karşıya geldi. Ligdeki oynanan iki maç da Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle tamamlanırken, Ziraat Türkiye Kupası'ndeki tek maçı ise Evkur Yeni Malatyaspor kazandı.

YENİ MALATYASPOR'A PUAN VERMEDİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk defa geçen sezon mücadele eden rakibiyle oynadığı 2 maçı da kazandı. Lig tarihinde ilk kez geçen sezon karşılaşan iki takımın mücadelesinde Fenerbahçe, rakibini İstanbul'da 3-1, deplasmanda ise 2-0 yenmişti.

HEDEF 10'DA 10

Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'u yenmesi halinde ligde üst üste 10. maçını kazanacak. Geçen sezon son 8 maçında puan kaybı yaşamayan sarı-lacivertliler, bu sezonun ilk haftasından da sahadan 3 puanla ayrıldı.

Fenerbahçe ligde ayrıca 11 haftadır maç kaybetmiyor. Son olarak 4 Mart'ta Akhisarspor'a kaybeden sarı-lacivertliler, son 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

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