Yeni Malatyaspor’da Acquah sevinci

Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 19. haftasında sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yaptığı taktik antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesi Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun doğum günü kutlandı. Pasta kesilmesinin ardından futbolcuların tebrikini kabul eden Hamzaoğlu, yaptığı duygusal konuşmayla 51. yaşında mutluluk, sağlık ve başarı dileğinde bulundu.

Bu arada golcü futbolcu Tetteh ve orta saha Acguah’ın Kayserispor maçında yaşadıkları sakatlıklardan dolayı bir süre takımdan ayrı kalacakları açıklanmıştı. Ancak Acquah’ın tedaviye cevap verdiği ve iyileşerek takımla çalışmalara başladığı belirtildi.

Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanın ardından Çaykur Rizeespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.