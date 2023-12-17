Haberler Yaşam Yeni neslin gözünden: Anlamakta zorlandıkları eski gelenekler

Yeni neslin gözünden: Anlamakta zorlandıkları eski gelenekler Geçmişten gelen ve ebeveynlerimizden miras aldığımız bazı gelenek ve alışkanlıklar yeni nesillerde de varlığını sürdürüyor. Ancak bazen bu gelenekleri anlamak yeni gelen nesil için zor olabiliyor. İşte yeni neslin anlayamadığı ama eski neslin yaptığı 8 gelenek... Habertürk Giriş: 17.12.2023 - 14:59 Güncelleme: 17.12.2023 - 14:59 facebook

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Her jenerasyonun kendine ait gelenekleri vardır ve nesilden nesile aktarılabilir. Ancak bazı gelenekler, ya teknolojinin gelişmesinden dolayı ya da yaş farkının getirdiği uyuşmazlıktan dolayı yeni nesle anlamsız gelebilir. Böyle durumlarda o geleneğin devam etmesi de zorlaşır. İşte, günümüz gençlerinin anlamakta zorlandığı 8 gelenek…

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UZAK AKRABALARI DÜĞÜNE DAVET ETMEK Düğünler çok sayıda gelenek ve görenekle bağlantılıdır. Eskiden, tüm uzak akrabaları ve hatta ebeveynlerin meslektaşlarını davet etmek gelenekseldi. Günümüzde ise yeni evliler kutlamaya yalnızca düzenli olarak iletişim halinde oldukları kişileri çağırıyorlar.