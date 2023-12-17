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        Haberler Yaşam Yeni neslin gözünden: Anlamakta zorlandıkları eski gelenekler

        Yeni neslin gözünden: Anlamakta zorlandıkları eski gelenekler

        Geçmişten gelen ve ebeveynlerimizden miras aldığımız bazı gelenek ve alışkanlıklar yeni nesillerde de varlığını sürdürüyor. Ancak bazen bu gelenekleri anlamak yeni gelen nesil için zor olabiliyor. İşte yeni neslin anlayamadığı ama eski neslin yaptığı 8 gelenek...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2023 - 14:59 Güncelleme: 17.12.2023 - 14:59
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        1

        Her jenerasyonun kendine ait gelenekleri vardır ve nesilden nesile aktarılabilir. Ancak bazı gelenekler, ya teknolojinin gelişmesinden dolayı ya da yaş farkının getirdiği uyuşmazlıktan dolayı yeni nesle anlamsız gelebilir. Böyle durumlarda o geleneğin devam etmesi de zorlaşır. İşte, günümüz gençlerinin anlamakta zorlandığı 8 gelenek…

        2

        UZAK AKRABALARI DÜĞÜNE DAVET ETMEK

        Düğünler çok sayıda gelenek ve görenekle bağlantılıdır. Eskiden, tüm uzak akrabaları ve hatta ebeveynlerin meslektaşlarını davet etmek gelenekseldi. Günümüzde ise yeni evliler kutlamaya yalnızca düzenli olarak iletişim halinde oldukları kişileri çağırıyorlar.

        3

        EŞYALARI BİR GÜN İŞE YARAR DİYE SAKLAMAK

        Savaş sonrası dönemde büyüyen neslin, olaylara karşı özel bir tutumu vardır. Bir şeyleri atmakta zorlanırlar ve bu eşyaları doğru durum için saklamaları gerektiğini düşünürler. Örneğin, doğum günleri için aldıkları parfüm 20 yıl boyunca açılmadan kalabilir. Sonunda ise bu eşyaların modası geçer ve yalnızca evlerinde yer kaplar.

        4

        KISA VE GÖRÜNMEYEN ÇORAPLAR GİYMEK

        Eski neslin insanları, ayaklarının terlemesini ve nasır oluşumunu engellemek için kısa kesilmiş, dışarıdan gözükmeyen çoraplar giyiyordu ancak günümüz gençleri gözüken çoraplardan rahatsız olmuyor, hatta genellikle renkli ve desenli uzun çorapları göstererek giymeyi seviyorlar.

        5

        EVDE BORNOZLA DOLAŞMAK

        O dönemlerde bornoz lüks bir eşya olarak sayılıyordu ve evde giyilebilen rahat ev kıyafeti yoktu. Bu sebeple insanlar bornoz giyiyordu fakat artık bornozlar her yerde satılıyor, dolayısıyla genç nesil bornozu genellikle amacına uygun şekilde duş sonrasında kullanır.

        6

        SADECE MİSAFİRLER İÇİN KULLANILAN YEMEK TAKIMLARI

        Her evde çeşitli kutlamalar için özel bir yemek takımının bulunması gerekiyordu. Çok fazla yer kaplayan bu takımlar nadiren kullanılırdı. Bu setler, düğünlerde hediye edilirdi ya da çeyizde zaten olurdu. Ancak günümüzün yeni evli çiftleri para verilmesini ya da eşyalarını kendileri seçmeyi tercih ediyorlar.

        7

        DOKTOR ZİYARETLERİNDE YENİ ÇAMAŞIR KULLANMAK

        Eski zamanlarda neredeyse her kadının, doktora gittiklerinde giydikleri özel bir iç çamaşırı seti olurdu. Bugün her vücut şekline uygun ve rahat iç çamaşırı bulmak çok daha kolay hale geldiğinden insanlar özellikle bir set tercih etmiyorlar.

        8

        ESKİ DÜĞMELERİN OLDUĞU BİR KAVANOZA SAHİP OLMAK

        İyi düğmeler satın almak zor olduğu için insanlar her ihtimale karşı düğmelerini saklıyorlardı. Ancak günümüzde hızlı üretim ve tüketim olduğundan ihtiyaç fazlası kıyafet alımı çoğaldı bu yüzden insanlar eski düğmelere ihtiyaç duymuyor.

        9

        BAŞKALARI NE DÜŞÜNÜR DİYE ENDİŞELENMEK

        Büyükler arasında başkalarının görüşlerini önemsemek normaldi, hatta binanın girişinde oturan tanımadıkları yaşlı teyzenin fikirleri de önemliydi. Bazı psikologlar, bunun nedeninin "kolektif bilinç" değil, daha çok kendini sevmeme olduğunu düşünüyorlar. Yeni nesil ise genel olarak yakın olmadıkları insanların düşünceleri için endişelenmiyor.

        Kaynak: Bright Side

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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