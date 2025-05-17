Yeni otoyol ve hızlı tren hatları geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Milli Türk Talebe Birliği Genel Merkezi'nde (MTTB) düzenlenen "MTTB Milli Teknoloji Akademisi"nde yaptığı konuşmada, ne kadar teknolojiyle donatılırsa donatılsın gençlerin milli ve manevi değerlerle tahkim edilmemesi halinde istenilen amaca ulaşılamayacağını söyledi.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konumun avantajlarından bahseden Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının son 23 yılda ulaşım ve altyapıda yaptığı yatırımlardan bahsetti.

Uraloğlu, Türkiye'nin tarihi İpek Yolu'nun tam merkezinde bulunduğunu kaydederek, bunun devamı olan Orta Koridor'un da Türkiye üzerinden geçtiğini bildirdi.

“PROJELERİ BİTTİ ARTIK FİNANSMANI İLE İLGİLİ GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR”

Kalkınma Yolu Projesi'nin sunacağı avantajlara işaret eden Uraloğlu, "Projeleri bitti artık finansmanı ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Katar projeyi yakından takip ediyor." diye konuştu.

REKLAM

Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun Türkiye ile Türk dünyası ülkelerini birbirine bağlayacağını belirterek, "Hem Azerbaycan hem de Türkiye tarafında çalışmalar sürüyor. Bu projeyi 3-4 yıl içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

"OTOYOLLAR DAHİL 29,7 BİN KİLOMETRE BÖLÜNMÜŞ YOLUMUZ VAR" Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin bölünmüş yol ve otoyol yapımında kat ettiği mesafeye dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "6 bin 101 kilometre yol vardı ve sadece 6 il birbirine bağlıydı ve şehirlerarasındaki ortalama hız 40 kilometre/saatti. Aşağı yukarı 8,5 milyon araç vardı. Bugün otoyollar dahil 29 bin 700 kilometre bölünmüş yolumuz var. Araç sayımız 32 milyonu geçti. Ortalama hızımız da 90 kilometreye gelmiş durumda. Ülkemizin en yoğun güzergahlardaki otoyol çalışmalarımızı bitirdik. Yaklaşık 3 bin 800 kilometre. Yapımı devam eden Çanakkale, Ankara, Antalya Alanya, Mersin, Hatay ve İstanbul'da işlerimiz var. 8 bin 500 kilometreye otoyol ağını çıkarttığımızda genel anlamda Türkiye'nin otoyol ihtiyacını da karşılamış olacağız." REKLAM Uraloğlu, özellikle İstanbul ve civarında hayata geçirilen kara yolu projelerinin olası bir deprem durumunda şehrin tahliye edilmesi noktasında da önemli katkı sağlayacağını söyledi. YENİ OTOYOL VE HIZLI TREN HATLARI GELİYOR Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Zigana Tüneli, İstanbul-İzmir Otoyolu, Osmangazi Köprüsü, Bitlis Çayı Viyadüğü, Kömürhan Köprüsü gibi hayata geçirilen mega projelerden bahsederek, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ile Ankara-Alanya Otoyolu'nun yapımına başladıklarını söyledi.

Şu anda Ankara-İstanbul arasında bir devlet yolu ve otoyol olduğunu, hızlı trenin de bulunduğunu dile getiren Uraloğlu, "Sakarya Akyazı'da biten Kuzey Marmara Otoyolu'nun devamı olarak Ankara'ya kadar yeni bir otoyol projesi hayata geçireceğiz." diye konuştu. Uraloğlu, Türkiye'nin mevcut demir yolu ağının 13 bin 919 kilometre uzunluğunda olduğunu belirterek, "Yapımı devam edenlerle yaklaşık 28 bin 500 kilometre uzunluğunda bir demir yoluna sahip olacağız." dedi. REKLAM Ankara-İzmir, Mersin-Gaziantep ve İstanbul-Kapıkule gibi rotalarda hızlı tren hatlarının yapımının sürdüğünü anlatan Uraloğlu, "İstanbul ile Ankara arasında süper hızlı tren hattını projelendiriyoruz. Saatte 350 kilometre hızla gidecek ve Ankara-İstanbul arasında sadece 80 dakikada seyahat etmiş olacağız. Bunun da çalışmalarına başladık." ifadesini kullandı. "İSTANBUL'A YAKLAŞIK 162 KİLOMETRE RAYLI SİSTEM KAZANDIRDIK" Bakan Uraloğlu, 505 kilometrelik Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'na değinerek, şu bilgileri verdi: "Önümüzdeki yıl sonuna kadar Afyonkarahisar'a, sonraki yıl sonuna kadar da İzmir'e varmayı hedefliyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek Kuzey Demiryolu Projesi'nin (Gebze-Çatalca arasında hayata geçirilecek 120 kilometrelik hat) bu yıl ihalesini yaparak inşallah projeye başlamış olacağız. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı, Çatalca'ya kadar İstanbul'un bütün kuzeyini yeni bir hızlı demir yoluyla bağlamış olacağız."

Uraloğlu, İstanbul'da hayata geçirilecek diğer raylı sistemlere ilişkin de şunları kaydetti: "Kente yaklaşık 162 kilometre raylı sistem kazandırdık. 26 kilometre de devam ediyor. Bunlar bittiğinde İstanbul'daki raylı sistemler 380-400 kilometreye ulaşacak. İstanbul'da ulaşımı genel hayattaki birinci problem olmaktan çıkartmak için 1004 kilometre metroya ihtiyaç var. 400 kilometresini yaptık, 600 kilometre daha yapılması lazım. Ama şu anda maalesef İstanbul'u yönetenlerin böyle bir derdi olmadığını hep birlikte görüyoruz." REKLAM Uraloğlu, ülke genelindeki havalimanı sayısının 58'e çıktığını, uçulan nokta sayısının 60'tan 353'e ulaştığını kaydederek, hava yolu yolcu sayısının 34 milyondan 230 milyona çıktığını, bu yıl 240 milyona ulaşacağını ifade etti. Denizcilik alanında yapılan hizmetlerden ve hayata geçirilen projelerden bahseden Uraloğlu, Türksat 6A uydusunun devreye alındığını, bu sayede Türkiye'nin önemli kazanımlar elde ettiğini anlattı. "13 YAŞIN ALTINDAKİLER HİÇBİR ŞEKİLDE SOSYAL MEDYAYA GİRMESİN' DİYORUZ" Bakan Uraloğlu, sosyal medyadaki kullanıcı sayısı ile uzay, internet ve iletişim alanındaki çalışmalara ilişkin bilgiler vererek, sosyal medya platformlarının disiplin altına alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü vurguladı.