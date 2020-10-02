Yeni sezonun iddialı dizisi "Şeref Sözü"nün ilk bölüm tanıtımı yayınlandı!

Görkemli prodüksiyonu, çarpıcı hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla yeni sezonun en çok dikkat çeken dizisi olan ‘Şeref Sözü’nün birinci bölüm tanıtımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

ÖNCE ŞEREF, SONRA HAYAT!

Lübnan'da geçen nefes kesici sahnelerin heyecanı yükselttiği tanıtımda İsra'nın gözyaşları herkesi derinden etkiliyor. Cihan’ın (Tolgahan Sayışman) İsra’yı eşi olarak tanıttığı anlar izleyenleri şaşırtırken, dizi etkileyici hikayesiyle merak uyandırıyor.

Yönetmenliğini Cevdet Mercan’ın üstlendiği, senaryosu Eda Tezcan imzalı ‘Şeref Sözü’nün kadrosunda Tolgahan Sayışman, Sude Güler ve Hülya Darcan, Aras Aydın, Öykü Çelik, Meltem Gülenç, Umut Kurt, Toprak Sağlam, Bülent Düzgünoğlu, Mert Yavuzcan, Hülya Şen, Nazlı Çetin, Sıla Korkmaz, Begüm Alınca, Sahra Gümüş, Görkem Türkeş yer alıyor.

TIMS&B Productions proje için, Türkiye dizi tarihinde ilk kez 480 bin m2’lik bir adayı dev bir platoya dönüştürdü. Özel tasarım tablolar, mobilyalar ve objeler ile bezeli dünya jet sosyetesi ile yarışır haldeki Adabeyli Konağı ve tüm mekanları ile ‘Şeref Sözü’nün ilk tanıtımı göz kamaştırdı!

‘Şeref Sözü’ yakında Show TV ekranlarında olacak!

İşte Şeref Sözü'nün 1. Bölüm Tanıtımı: