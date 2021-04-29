Tanıtımına günler kala yüzünü gösterdi

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HABERTURK.COM

Çek üretici Skoda, Mayıs ayında dünya prömiyerini gerçekleştireceği dördüncü nesil Fabia’nın tasarımı hakkında ilk ipuçlarını yayınladı.

Markanın 1999 yılından bu yana kesintisiz ürettiği ve bugüne kadar tüm dünyada 4.7 milyon adetten daha fazla satış rakamı elde eden modelinin, güncel versiyona göre daha büyük boyutlara ulaştığı belirtildi.

Ön ve arka LED teknolojiye sahip farları ile dikkat çeken otomobilin önceki nesle göre 110 mm daha uzun ve 48 mm daha geniş olarak tasarlandığı da verilen bilgiler arasında.

Volkswagen Grubu'nun MQB-A0 platformuna geçiş yapan yeni nesil Fabia'nın, bu sayede bagaj alanı için artık daha fazla hacim sunacağı kaydedildi. Araç bu sayede dördüncü neslinde 50 litre kadar ek bagaj hacmi ile satışa sunulacak.

Skoda tarafından paylaşılan tasarım taslağında, yeni Fabia'nın keskin ön farları ve geniş ızgarası dikkat çekiyor. Araçta krom detaylı çerçevelere yer verildiği görülürken, büyük jant detaylarının da sportifliği vurgu yaptığı anlaşılıyor. Otomobili sportif algısı uzatılmış tavan spoyleri ve geniş arka difüzör ile de kendini gösteriyor.

Skoda’nın yayınladığı çizim görsellerinde, kristal detaylara sahip keskin ön farlar ve iki parçalı yapıya sahip arka aydınlatma grubu da dikkat çeken detaylar arasında.