Yeni yılda kilo vermek isteyenlere 4 öneri!

Unutmayın ki, vücudunuz zaten atık maddeleri temizlemek için ihtiyaç duyduğu tüm antioksidanları üretir ve organlarınız (özellikle karaciğer ve böbrekler) bu işi doğal olarak yapar. Özellikle smoothie ve meyve suyu diyeti gibi popüler yöntemler, hızlı kilo kaybı sağlıyor olabilir ancak bu genellikle aşırı düşük kalorili beslenmenin bir sonucudur. Kilo kaybı hızla gerçekleşse de, uzun vadede sürdürülebilirlik ve sağlığınız için zararlı olabilir. Yani, diyetinizi bir moda akımına göre değil, vücudunuzun ihtiyaçlarına göre şekillendirin. Sağlıklı beslenme, kalıcı alışkanlıklar ve dengeli bir yaklaşım gerektirir, bu yüzden uzun vadede sağlığınızı destekleyecek, kişiselleştirilmiş bir diyet uygulamak en doğru yol olacaktır.