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Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant'ın yargılanması, şehit yakınlarının ifadeleriyle devam etti.

Dün başlayan yargılamanın ikinci duruşmasında konuşan şehit Tarık Omar'ın babası Raşid Omar, terörist Tarrant'a, oğlunu elinden aldığını belirterek, "Kendi içinde huzur bulmanı dilerim, fakat o huzurun sana geleceğinden şüphe ediyorum. Seni affetmiyorum." dedi.

Saldırının yapıldığı Linwood Camisi'nin imamı İbrahim Muhammed Abdelhalim ise bu saldırının ırkçı ve terörist bir eylem olduğunu vurgulayarak, "Bu saldırı, sadece ülkedeki Müslümanları değil bütün Yeni Zelanda'yı derinden etkiledi." ifadesini kullandı.

"SALDIRININ CEZASI ASLA YETERLİ OLMAYACAK"

Yeni Zelanda'ya ailesiyle 24 yıl önce yerleştiğini anlatan imam Abdelhalim, "Savaşmak ve öldürmek, İslam'a uygun bir düşünce değildir. Birbirimizle konuşarak sorunlarımızı çözmemiz gerekir." diye konuştu.

Şehit Naim Raşid'in eşi ve Talha Naim'in annesi Ambreen Naim, eşinin camideki diğer cemaati kurtarmaya çalışırken can verdiğini anlatarak, "Eşim, aramızdan ayrıldığından bu yana hiç düzgün uyku uyuyamadım. Bundan sonra da uyuyacağımı sanmıyorum. Bu yüzden saldırının cezası, ömür boyu sürmelidir." dedi.

Şehit Sayyad Milne'nin annesi Noraini Milne, terörist Tarrant'ın korkak olduğunu belirterek, "Her ne ceza alırsan al, bu dünyada asla yeterli olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Terör saldırısından yaralı kurtulan Türk vatandaşı Mustafa Boztaş ve Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin de duruşmada hazır bulundu.

"GÜÇLÜ VE İNATÇI BİR TÜRK ERKEĞİYİM"

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazı esnasında otomatik silahlarla terör saldırısında bulunan Brenton Tarrant'ın duruşmasının ilk gününde, dokuz kez vurulan Temel Ataçocuğu yaşadıklarını anlattı.

Reuters haber ajansının aktardığı haberde, Saldırganla göz göze geldiklerini belirten Temel Ataçocuğu, "Onun silahının beni hedef aldığı anı gördüm. Saldırgan tarafından dokuz kez vuruldum. Aldığım kurşun yaraları nedeniyle, kalıcı şekilde engelli olacağım ve acı çekeceğim. Ama, ben güçlü ve inatçı bir Türk erkeğiyim. Ben mücadeleyi bırakmamak üzere yetiştirildim" ifadelerini kullandı.

Olayın travmasının hep kendisiyle yaşayacağını belirten Ataçocuğu, "Görüntüler ve o gün caminin içindeki koku hep benimle olacak. Acının olmayacağı bir gerçek görmüyorum ancak gelecek Güneş'e doğru özgürce yürürken, üstünden geldiklerimi düşünüp gururlanacağım. Güçlü ol!" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

HAKKINDAKİ SUÇLAMALARI KABUL ETMİŞTİ

Kendi savunmasını yapma isteği 13 Temmuz’da Christchurch Yüksek Mahkemesi tarafından kabul edilen terörist Tarrant, hakkındaki 51'i cinayet, 40'ı cinayete teşebbüs ve 1'i de terör saldırısı olan suçlamaların tamamını kabul etmişti.

Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan aşırı sağcı teröristin, 4 günlük yargılamanın ardından ömür boyu hapse mahkum edilmesi bekleniyor.

Tarrant, Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazı esnasında otomatik silahlarla terör saldırısında bulunmuştu.

Yeni Zelanda ve tüm dünyada tepkiyle karşılanan saldırıda, 1'i Türk 51 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si Türk 49 kişi de yaralanmıştı.