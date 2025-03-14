Yeniden Refah Partili 2 ilçe belediye başkanı partilerinden istifa etti

Mehmet Aydın ve Mesut Mercan, beraberindeki meclis üyesi ve parti yöneticileri ile bir otelde düzenledikleri basın toplantısıyla partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Partiden istifa eden grup adına mutabakat metnini okuyan Mehmet Aydın, "Genel Başkanımızın her platformda teşkilatları dinlediğini ve dinleyeceğini beyan etmesine rağmen Konya İl Başkanı belirleme sürecinde, Konya merkez ve ilçe teşkilatlarının sesi dikkate alınmamıştır. Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanlığı seçiminde belediye başkanlarının ve ilçe başkanlarının görüşleri alınmasına rağmen düşünceleri hiçe sayılmış, belediye başkanlarımızın ve ilçe başkanlarımızın düşünceleri aksine karar alınarak yerel dinamikler ve emek veren kadrolar yok sayılmıştır. Bu sürecin düzeltilmesi adına Ankara'ya Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne gidilerek mevcut ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, büyükşehir belediye meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz ve teşkilatlarımız ile bu sürecin düzeltilmesi talebinde bulunmamıza rağmen gösterdiğimiz tüm çabalar sonuçsuz kalmıştır. Bizler teşkilatlarımızın sesini her platformda dinleyen ve önemseyen, yönetimde ortak akıl ve istişareyi önemseyen kadrolarız. Burada sadece Çumra ve Emirgazi olarak bu kararı almadık. Konya'mızın kıymetli 5 ilçe başkanını, 8 büyükşehir belediye meclis üyesinin 30 ilçe belediye meclis üyesinin yönetim ve icra kurullarından 55 kişinin sesi olarak buradayız. Az önce ifade ettiğimiz bu gerekçelerden dolayı istifa kararını almış bulunmaktayız. Bundan sonraki süreçte hiçbir partiye bağlı olmaksızın hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. (