Yenidoğan sarılığı riski yaz aylarında artıyor

Öktem, yenidoğan sarılığı konusunda dikkat edilmesi gereken noktalara ilişkin bilgi verdi.

Yenidoğan döneminde sarılığın erken tanısının hayati önem taşıdığını aktaran Öktem, özellikle yaz aylarında artan dehidratasyon (vücutta sıvı kaybı) riskine karşı aileleri uyardı.

Öktem, yenidoğan sarılığının, vücutta bulunan alyuvarların içindeki hemoglobin proteininin parçalanması sonucu ortaya çıkan bilirubin maddesinin kanda yükselmesiyle oluştuğunu belirterek, "Bu durumun özellikle ciltte ve gözlerde sararma şeklinde kendini gösteriyor. Yenidoğan sarılığı, ciltte sararma ve göz kürelerinde sarılık şeklinde başlar. Eğer zamanında müdahale edilmezse, özellikle beyin gibi organlarda birikerek fonksiyonel sorunlara yol açabilir" ifadelerini kullandı.

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"KANDAKİ BİLİRUBİN SEVİYESİNİ HIZLICA ÖLÇEBİLİYORUZ"

Sarılık şüphesi olan bebeklerde hızlı ve ağrısız teşhis için transkutan bilirubin cihazlarının kullanıldığını kaydeden Öktem, bu cihazların kan almadan cilt üzerinden ölçüm yaptığını aktardı.

Öktem, "Gelişen teknoloji sayesinde cilt üzerine dokundurulan transkutan cihazlarla, kandaki bilirubin seviyesini hızlı ve güvenilir bir şekilde ölçebiliyoruz. Ancak değerin yüksek çıkması durumunda serum bilirubin seviyesini kan testiyle doğruluyoruz" bilgisini paylaştı.