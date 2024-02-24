Yer altındaki tuz mağaraları, kışın da turistlerin ziyaret rotasında oluyor

Mağaraların içinde dikkatini çeken birçok güzelliği gördüğünü anlatan Temelkuran, "Suyla birleşen yerler var, orada tuz çok daha net görülüyor. Bir de burası mimari bir yapı gibi görünüyor, bu muhteşem bir şey. Bu kadar çok kullanılan bir yerin böyle bozulmadan, binlerce yıl devam etmiş olması güzel. İnsanlığın isterse neler yapabileceğini görüyoruz" diye konuştu.