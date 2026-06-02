Antalya'da DenizBank Konserleri'nin sezon kapanışı Hollywood film müzikleriyle yapılacak
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, DenizBank Konserleri serisinin sezon kapanışını "Hollywood Film Müzikleri Konseri" ile yapacak.
Antalya Devlet Senfoni Orkestrasından yapılan açıklamaya göre, 6 Haziran Cumartesi saat 21.00'de, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek bu özel program, sinema tarihine damga vurmuş unutulmaz müzikleri, senfonik orkestranın canlı ve görkemli sesiyle buluşturacak.
Konserde, orkestrayı şef Rengim Gökmen yönetecek. Açık hava sahnesinin akustiğiyle birleşen film müziği repertuvarı, geniş kitlelerin ortak hafızasında yer etmiş melodileriyle sezon kapanışında, heyecanı yüksek ve keyifli bir buluşma vadediyor.
