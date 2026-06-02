Yeniçağa'da 4-6 Yaş Kur'an Kursu kapanış programı düzenlendi

Bolu'nunYeniçağa ilçesinde 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri için eğitim-öğretim yılı kapanış programı düzenlendi. Ekrem Doğanay İlim ve Kur'an'a Hizmet Vakfı ile Yeniçağa İlçe Müftülüğünün işbirliğinde Yaşar Çelik Spor Salonu'nda düzenlenen programda eğitimlerini tamamlayan öğrenciler hazırladıkları çeşitli gösterileri sundu. Programda konuşan İlçe Müftüsü Hasan Dinç, çocukların manevi gelişimlerine katkı sağlayan kurslarda görev yapan öğreticilere ve destek veren ailelere teşekkür etti. Eğitim dönemini başarıyla tamamlayan 4-6 yaş grubundaki 38 öğrenciye program sonunda sertifikaları verildi. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

