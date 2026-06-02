Çankırı'da "Afet İletişim Grubu Toplantısı" düzenlendi

Çankırı'da afetlere hazırlıklı olmak, kurumlar arası iş birliği ve iletişimi güçlendirmek amacıyla "Afet İletişim Grubu Toplantısı" yapıldı.



AFAD İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Cihangir Kürşad Bozdoğan, Afet İletişim Planı'nın amacının afet ve acil durum süreçlerinde yazılı, görsel, işitsel ve dijital medya unsurlarıyla ilişkileri düzenlemek, gerek kurumlar arası gerekse afet ve acil durum bölgesi ile kamuoyu arasında sağlıklı bilgi akışını sağlayacak etkin ve süratli bir sistem kurmak olduğunu söyledi.



Afet durumlarında kurumlar arası iletişimin önemine dikkati çeken Bozdoğan, "Bizim burada görevlerimiz bilgileri kurumlardan doğru ve tarafsız alarak tekrar vatandaşa bunu ulaştırmak. Yani günümüzdeki en büyük şey dezenformasyon. Seviye yerel düzeyde olduğu sürece kontrol tamamen bizde. Ulusal düzeye geçtiği zaman AFAD ve İletişim Başkanlığı işin içine giriyor. Biz de onların emrinde çalışmaya başlıyoruz." dedi.



Afet İletişim Grubu'nun görevleri ve beklentilerine de değinen Bozdoğan, katılımcılara teşekkür etti.



AFAD İl Müdürü Mehmet Tahir Göktaş da tüm kurumlar için bilginin tek bir kaynaktan çıkmasının önemli olduğuna vurgu yaparak, Çankırı'da kurumlar arası iletişimin güçlü olduğunu, hızlı bir şekilde organize olabildiklerini kaydetti.







