        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2026 - 19:14 Güncelleme:
        Dodurga'da geleneksel Yağmur ve Şükür Kurbanı programı düzenlendi


        Çankırı(AA) - Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde geleneksel Yağmur ve Şükür Kurbanı programı düzenlendi.

        Dodurga Belediye Başkanlığı, Dodurgalılar Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği, mahalle muhtarları ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla düzenlenen program, belde merkezindeki Hasan Dede Türbesi'nde öğle namazının ardından gerçekleştirildi.

        Programda, İstanbul Tuzla İlçe Müftülüğünde imam hatip olarak görev yapan Yusuf Erdoğdu tarafından şükür duası yapıldı.

        Duada, beldenin bereketli bir yıl geçirmesi, kuraklık ve doğal afetlerden korunması temennisinde bulunuldu.

        Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, programda yaptığı konuşmada, organizasyonda emeği bulunan belediye meclis üyelerine, mahalle muhtarlarına, hayırseverlere ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

        Geleneğin beldede yüzyılı aşkın süredir yaşatıldığını belirten Kaşıkcı, "Kurak geçen yıllarda yağmur duası için, yağışların bol olduğu dönemlerde ise bölgemizin afetlerden korunması amacıyla şükür duası yapıyoruz. Bu kültürel ve manevi mirası gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz." dedi.

        Programa katılan 93 yaşındaki Şaban Erdoğdu da çocukluğundan bu yana geleneğin sürdürüldüğünü söyledi.

        Yağmur duası ve şükür kurbanının Dodurga'da çok eski bir gelenek olduğunu anlatan Erdoğdu, "Çocukluğumdan beri her yıl bu etkinliklere katılırım. Yağmur yağmadığında yağması için, yağdığında ise afetlerden korunmak için dua ederiz. " diye konuştu.

        Programa, AK Parti Orta İlçe Başkanı Alparslan Demirkapı, Yaylakent Belediye Başkanı Ayhan Çavuş, iş insanları, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

        Dua programının ardından yaklaşık 2 bin kişiye etli pilav ikram edildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

