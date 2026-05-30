D-100 kara yolunun Çankırı kesiminde bayram dönüşü trafik yoğunluğu sürüyor

Kurban Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla D-100 kara yolunun Çankırı kesiminde trafik yoğunluğu devam ediyor.





Bayram için memleketlerine giden vatandaşlar dönüş yolunda, İstanbul-Samsun kara yolunun Ilgaz mevkisinde trafik yoğunluğu oluşturuyor.



Araç yoğunluğu nedeniyle trafik akışı zaman zaman yavaşlıyor.



Aksaklık yaşanmaması için güzergahtaki kontrollerini sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyarıyor.



