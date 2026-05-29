        Orta İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneğinden bayramlaşma programı

        Orta İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2026 - 15:14 Güncelleme:
        Osman Dede Külliyesi bünyesindeki Osman Dede Camisi'nde düzenlenen programda cuma namazı öncesinde vefat eden öğretmenler, çalışanlar ve öğrenciler için mevlit okutuldu.


        Dernek başkanı Muammer Doğan, okullarında mezun olduğu 1996 yılında yaklaşık 600 öğrenci bulunduğunu belirterek, "Şimdi ise öğrenci sayısı 70’e kadar düştü. Bu okulumuza biz sahip çıkmazsak kim sahip çıkacak? Böyle devam ederse Orta İmam Hatip Lisesi kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir." ifadelerini kullandı.

        Cuma namazının ardından da bayramlaşma programına gerçekleştirildi.


        Programa Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

