Çerkeş Kaymakamı Bulgurlu ile Belediye Başkanı Sopacı'dan Kurban Bayramı mesajı

Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ile Belediye Başkanı Hasan Sopacı, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Kaymakam Bulgurlu, mesajında, manevi iklimiyle gönülleri buluşturan Kurban Bayramı'nı, Çerkeşli hemşehrileriyle karşılamanın heyecan ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.



Bayramların sevgi, hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışma duygularının güç kazandığı, kırgınlıkların geride bırakıldığı, küskünlüklerin yerini muhabbetin, mesafelerin yerini yakınlığın aldığı müstesna zaman dilimleri olduğunu vurgulayan Bulgurlu, "Paylaşma ve merhametin hayat bulduğu bu anlamlı günlerde büyüklerimizi ziyaret etmek, ihtiyaç sahiplerinin yanında olarak onlara destek elini uzatmak ve her şeyden önemlisi bizleri bir arada tutan milli ve manevi değerleri yaşatmak, kadim medeniyet anlayışımızın en kıymetli yansımaları arasında yer almaktadır. Şehit ailelerimizi, kahraman gazilerimizi, yaşlılarımızı, öksüz ve yetim çocuklarımızı yalnız bırakmamak, onların yanında olduğumuzu hissettirmek ve bayramın sevincini hep birlikte paylaşmak büyük anlam taşımaktadır. Başta Çerkeşli hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyor, bayramın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, bereket, kardeşlik ve esenlik getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.



Belediye Başkanı Sopacı da bayramların sevgi, kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştiren müstesna günler olduğuna dikkat çekti.



Bayramların birlik ve beraberliği güçlendirdiğini vurgulayan Sopacı, "Bayramlar sevinçtir, neşedir. Bereketi, mutluluğu ve hayatı paylaşmaktır. Aziz milletimizin, İslam aleminin ve tüm Çerkeşli hemşehrilerimin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, bu mübarek günlerin insanlığa barış ve huzur getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum." açıklamasında bulundu.

