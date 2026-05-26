Çerkeş ilçesinde vatandaşlar mezarlıkları ziyaret etti
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde vatandaşlar, Kurban Bayramı arife günü dolayısıyla mezarlıkları ziyaret etti.
İlçe merkezinde bulunanKöyüstü ve Ağa mezarlıkları olmak üzere tüm kabristanlarda yoğunluk yaşandı.
Çerkeş Belediyesi ekipleri de mezarlıklarda temizlik, ot biçme ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamlayarak alanları ziyarete hazır hale getirdi.
Sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlar, yakınlarının kabirlerinde temizlik ve bakım yaptı, dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu.
