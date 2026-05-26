        Çerkeş ilçesinde vatandaşlar mezarlıkları ziyaret etti

        Çerkeş ilçesinde vatandaşlar mezarlıkları ziyaret etti

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde vatandaşlar, Kurban Bayramı arife günü dolayısıyla mezarlıkları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 20:35 Güncelleme:
        İlçe merkezinde bulunanKöyüstü ve Ağa mezarlıkları olmak üzere tüm kabristanlarda yoğunluk yaşandı.


        Çerkeş Belediyesi ekipleri de mezarlıklarda temizlik, ot biçme ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamlayarak alanları ziyarete hazır hale getirdi.

        Sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlar, yakınlarının kabirlerinde temizlik ve bakım yaptı, dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

