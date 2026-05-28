Vali Çakırtaş'tan bayramda görev yapan kurumların personeline ziyaret etti

Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, Kurban Bayramı'nda görev yapan kurumların personelini ziyaret etti. Vali Çakırtaş ve beraberindekiler, İtfaiye Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve 112 Acil Çağrı Merkezine ziyarette bulundu. Görevi başındaki personelle bayramlaşan Çakırtaş, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, iyi bayramlar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.