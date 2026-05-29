Çerkeş Belediyesi bayramlaşma programı düzenledi

Çerkeş Belediyesi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.





Belediye hizmet binasında düzenlenen programda Belediye Başkanı Hasan Sopacı, katılımcılarla bayramlaştı.





Sopacı, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, "Bayramlar kardeşliğin, dayanışmanın ve gönül birlikteliğinin en güzel yaşandığı özel günlerdir. Bayramlaşma programında hemşehrilerimizin yoğun ilgisi ve samimiyeti bizleri son derece mutlu etti. Yaşlısından gencine, çocuklarımızdan ailelerimize kadar tüm hemşehrilerimizle aynı sofrada, aynı gönülde buluşmanın mutluluğunu yaşadık. Tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor, Kurban Bayramı'nın ilçemize, milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.



