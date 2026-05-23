Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Demirci'de çiftçilere trafik güvenliği eğitimi verildi

        Demirci'de çiftçilere trafik güvenliği eğitimi verildi

        Manisa'nın Demirci ilçesinde, tarım sezonunda artan traktör ve motosiklet kullanımına bağlı kazaların önlenmesi amacıyla trafik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 10:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Demirci'de çiftçilere trafik güvenliği eğitimi verildi

        Manisa'nın Demirci ilçesinde, tarım sezonunda artan traktör ve motosiklet kullanımına bağlı kazaların önlenmesi amacıyla trafik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri koordinesinde Demirci Tarım Ürünleri Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, üreticiler ve motosiklet sürücülerine güvenli sürüş kuralları anlatıldı.

        "Reflektör tak görünür ol" ve "kask tak hayatta kal" sloganlarıyla düzenlenen programda, traktörlerde reflektif ekipman kullanımı, gece sürüşlerinde ışık donanımı ile motosikletlerde kask kullanımının önemi vurgulandı.

        Katılım sağlayan sürücülere üçgen reflektör dağıtımı yapıldı.

        Programa Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, protokol üyeleri ve çok sayıda çiftçi katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        İran: Trump'ın başka çaresi yok
        İran: Trump'ın başka çaresi yok
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        Yemek kartında ne değişti?
        Yemek kartında ne değişti?
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Yollar kan gölü... 3 kentte 10 ölü!
        Yollar kan gölü... 3 kentte 10 ölü!
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Bayram temizliği ölüm getirdi!
        Bayram temizliği ölüm getirdi!
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        İşte "sarı" alarm verilen 45 ilimiz ve hava durumu!
        İşte "sarı" alarm verilen 45 ilimiz ve hava durumu!
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Egea'nın yerine geliyorlar
        TIR iki otomobili biçti! 5 ölü, 6 yaralı
        TIR iki otomobili biçti! 5 ölü, 6 yaralı
        "Semiramis sağlığına kavuştu"
        "Semiramis sağlığına kavuştu"
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi gözaltında
        Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi gözaltında
        Körfez ülkeleri, İran'ın belirlediği güzergaha karşı çıktı
        Körfez ülkeleri, İran'ın belirlediği güzergaha karşı çıktı

        Benzer Haberler

        Manisa'da Kurban Bayramı'nda 8 bin 766 personel görev yapacak
        Manisa'da Kurban Bayramı'nda 8 bin 766 personel görev yapacak
        Manisa'da ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı
        Manisa'da ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı
        Turgutlu'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Kurban pazarında hayvanla...
        Turgutlu'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Kurban pazarında hayvanla...
        Bigaspor 3'üncü Lig'e yükseldi
        Bigaspor 3'üncü Lig'e yükseldi
        Turgutlu'da 7 gündür kayıp 13 yaşındaki kız çocuğu bulundu
        Turgutlu'da 7 gündür kayıp 13 yaşındaki kız çocuğu bulundu
        Demirci'de traktör sürücülerine reflektör dağıtımı yapıldı
        Demirci'de traktör sürücülerine reflektör dağıtımı yapıldı