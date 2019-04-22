Alçak gerilim kablo üreticisi 2M Kablo, görüşmelerine bir yıl önce başladığı Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nin (CERN),14 Mart 2019 tarihi itibariyle onaylı tedarikçilerinden biri olduğunu duyurdu.

Bu kapsamda, 2M Kablo'nun parçacık fiziğine dair araştırmaların yapıldığı CERN’e, doğrudan radyasyona dayanıklı özel kablolar tedarik edeceği açıklandı.

'UYGULAMA ALANLARINDA KULLANILIYOR'

2M Kablo Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dereli, "Yaklaşık 1 yıldır CERN ile görüşmeler yapıyoruz. Bu süre zarfında birçok teknik denetim ve kalite kontrol testinden geçtik. CERN, belirlediği standartlara uygunluğu çok sıkı bir şekilde denetliyor. Deneme siparişleri ile radyasyon dayanımı olan, istedikleri standartlara uygun şekilde hazırladığımız özel kablolar, onların belirlediği uygulama alanlarında kullanılmaya başlandı" dedi.

Yıllık üretiminin yüzde 55’ini yurtdışına ihraç eden şirket, 2005 yılında Rusya ve 2018 yılında da Dubai’de açılmış durumda.