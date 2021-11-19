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Yerli girişim kamyonları yükle buluşturacak

Lojistik teknolojisi (freight Tech) alanında faaliyet gösteren yerli girişimlerden Yolda.com, kamyoncuların kazançlarını arttırmalarına destek olarak, işletmelerin taşıyıcı bulma sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyor. Yapılan açıklamaya göre, Yolda.com Sürücü Uygulaması sayesinde, kamyon sürücüleri tüm süreçleri tek bir uygulama üzerinden yönetebilecek. Yolda.com Kurucu Ortağı ve CEO’su Volkan Özkan, "Lojistik ihtiyacı olan işletmelerin taşıyıcı bulma sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Sektörün bir diğer sorunu olan geleneksel evrak süreç yönetimini ve faturalaşmayı da mobile taşıdık" dedi

Yerli girişim kamyonları yükle buluşturacak
HABERTURK.COM

KOBİ’ler başta olmak üzere tüm işletmelerin karayolu taşımacılık süreçlerini dijitalleştirmeyi hedefleyen Yolda.com, son olarak lojistik hizmet sunan kamyon sürücülerinin işlemlerini mobil uygulamada topladığını duyurdu.

Hayata geçirilen Yolda.com Sürücü Uygulaması ile, kamyon sürücülerinin kazançlarını arttırmalarına destek olunması hedefleniyor.

Yolda.com Kurucu Ortağı ve CEO’su Volkan Özkan yeni mobil uygulamaya ilişkin olarak "Sektörümüzde son dönemde ciddi bir araç tedarik sorunu var. Bunu klasik yollarla çözmek artık pek mümkün değil. Yeni mobil uygulamamız ile lojistik ihtiyacı olan işletmelerin taşıyıcı bulma sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Sektörün bir diğer sorunu olan geleneksel evrak süreç yönetimini ve faturalaşmayı da mobile taşıdık" dedi.

Türkiye'de bir milyona yakın kamyoncunun olduğunu vurgulayan Özkan, "Yeni uygulama ile hem dijital bir network oluşturacağız hem de kamyoncuların kazançlarını arttırmalarına destek olacağız. Aynı zamanda da rota optimizasyonu ve kapasite yönetimi ile müşterilerimizin lojistik süreçlerini verimli hale getireceğiz" bilgisini paylaştı.

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