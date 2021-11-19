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KOBİ’ler başta olmak üzere tüm işletmelerin karayolu taşımacılık süreçlerini dijitalleştirmeyi hedefleyen Yolda.com, son olarak lojistik hizmet sunan kamyon sürücülerinin işlemlerini mobil uygulamada topladığını duyurdu.

Hayata geçirilen Yolda.com Sürücü Uygulaması ile, kamyon sürücülerinin kazançlarını arttırmalarına destek olunması hedefleniyor.

Yolda.com Kurucu Ortağı ve CEO’su Volkan Özkan yeni mobil uygulamaya ilişkin olarak "Sektörümüzde son dönemde ciddi bir araç tedarik sorunu var. Bunu klasik yollarla çözmek artık pek mümkün değil. Yeni mobil uygulamamız ile lojistik ihtiyacı olan işletmelerin taşıyıcı bulma sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Sektörün bir diğer sorunu olan geleneksel evrak süreç yönetimini ve faturalaşmayı da mobile taşıdık" dedi.

Türkiye'de bir milyona yakın kamyoncunun olduğunu vurgulayan Özkan, "Yeni uygulama ile hem dijital bir network oluşturacağız hem de kamyoncuların kazançlarını arttırmalarına destek olacağız. Aynı zamanda da rota optimizasyonu ve kapasite yönetimi ile müşterilerimizin lojistik süreçlerini verimli hale getireceğiz" bilgisini paylaştı.