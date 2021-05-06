Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBorsaYeşil sahaların devleri nisanda yatırımcısına keyif vermedi
ABONE OL

Dünyanın önde gelen halka açık futbol kulüplerinden 3'ü kazandırdı, 4'ü üzdü

Dünyanın önde gelen halka açık futbol kulüplerinden 3'ü geçen ay yatırımcısına kazandırırken, 4'ü ise hisse senedi piyasalarında yatırımcısını üzdü. Geçen ay SL Benfica'nın hisseleri yüzde 29,5, Manchester United'ın hisseleri yüzde 12,6 ve Borussia Dortmund'un hisseleri yüzde 7,4 değer kazandı. Söz konusu dönemde yatırımcısına Juventus yüzde 6,8, Olympique Lyonnais yüzde 3,8 ve AFC Ajax yüzde 1,1 kaybettirdi

Yeşil sahaların devleri nisanda yatırımcısına keyif vermedi
AA

Dünyanın önde gelen halka açık 7 futbol kulübünden SL Benfica, Manchester United, Borussia Dortmund'un hisseleri nisanda yükselirken, SS Lazio, AFC Ajax, Olympique Lyonnais ve Juventus'un hisselerinde düşüşler gözlendi.

Nisan ayında SL Benfica'nın hisseleri yüzde 29,5, Manchester United'ın hisseleri yüzde 12,6, Borussia Dortmund'un hisseleri yüzde 7,4 değer kazandı.

Analistler, SL Benfica'nın geçen ay hisse senedi piyasalarında dikkat çekici bir performans sergilediğini belirtti.

Manchester United'ın hisseleri içinde yer aldığı "Avrupa Süper Ligi" projesine karşı gelen tepkiler ve projeye ilişkin yaşanan sıkıntılara karşın Premier Lig’de geçen ay ilk kez Kovid-19 vakasına rastlanmaması haberiyle değer kazandı.

Almanya Kupası'nda finale çıkan Borussia Dortmund da yeşil sahalarda gösterdiği performansı hisse senedi piyasalarına da yansıttı.

SS LAZIO'YA VERİLEN KOVİD-19 CEZASI HİSSELERİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Aynı dönemde, yatırımcısına SS Lazio yüzde 0,9, AFC Ajax yüzde 1,1, Olympique Lyonnais yüzde 3,8, Juventus yüzde 6,8 kaybettirdi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından SS Lazio'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) protokolünü ihlalden dolayı ceza almasıyla hisseleri de olumsuz etkilendi. İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Temyiz Mahkemesi, Lazio kulübünün, Lotito için 7 aylık hak mahrumiyeti ile kulübe verilen 150 bin avro para cezasına itirazını görüştü.

Mahkeme, Lazio'nun itirazını reddederken ve spor savcısının talep ettiği cezalarda da artırıma gitti. Buna göre, Lotito'ya 12 ay hak mahrumiyeti, kulübe de 200 bin avro para cezası verildi.

Kulüp doktorları Ivo Pulcini ve Fabio Rodia'nın daha önce aldığı 12 ay hak mahrumiyeti cezaları da onandı.

Fransa Birinci Futbol Liginde (Ligue 1) zirve yarışından uzak olan Olympique Lyonnais hisse senedi piyasalarında da yatırımcısını tatmin edemedi.

Analistler, "Avrupa Süper Ligi" projesinin açıklanmasında Juventus'un hisselerinde yükselişler görülmesine karşın gelen tepkiler sonrası projeye verilen desteklerin büyük oranda geri çekilmesiyle kulübün de kazançlarını geri verdiğini ifade etti.

YILBAŞINA GÖRE PERFORMANSTA 5 KULÜP YATIRIMCISINA KAZANDIRDI

Dünyanın önde gelen halka açık futbol kulüplerinin yılbaşına göre performansına bakıldığında 7 futbol kulübünün 5 tanesinin yatırımcısına kazandırdığı 2 tanesinin kaybettirdiği görülüyor.

Bu dönemde, yatırımcısına SL Benfica yüzde 17,6, Borussia Dortmund yüzde 7,2, Manchester United yüzde 5,9, Olympique Lyonnais yüzde 4,6, SS Lazio yüzde 2 kazandırırken, AFC Ajax yüzde 2,8, Juventus yüzde 10,2 kaybettirdi.

Dünyanın önde gelen halka açık 7 futbol kulübünün hisselerinin Nisan 2021 ve Aralık 2020 sonu getirileri (yüzde) şöyle:

Nisan ayı getirisi (yüzde)Aralık 2020 sonuna göre getiri (yüzde)
SL Benfica+29,5+17,6
Manchester United+12,6+5,9
Borussia Dortmund+7,4+7,2
SS Lazio-0,9+2
AFC Ajax-1,1-2,8
Olympique Lyonnais-3,8+4,6
Juventus-6,8-10,2

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Halka arzlara vergi teşvikinde yeni kurallar yolda
BORSAHalka arzlara vergi teşvikinde yeni kurallar yolda
Ziraat GYO'nun halka arzı tamamlandı
BORSAZiraat GYO'nun halka arzı tamamlandı
Penta Teknoloji halka arz ediliyor! Penta Teknoloji hala arz talep toplama tarihleri, hisse fiyatları ve izahn
BORSAPenta Teknoloji halka arz ediliyor!
Ligin zirvesindeki Beşiktaş'ın hisseleri nisanda yatırımcısına yüzde 1.08 kazandırdı
BORSABeşiktaş borsada da lider
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku açıklandı
BORSAYabancı hisse aldı, DİBS ve ŞBS sattı
Chiliz coin kaç TL? Kripto para Chiliz (CHZ) coin nedir?
BORSACHZ coin kaç TL?
Ziraat GYO halka arz talep toplama ne zaman başlayacak? İşte Ziraat GYO halka arz hisse fiyatı ve borsa kodu
BORSAZiraat GYO halka arz talep toplama ne zaman?
Halka arz sayısının 2021'de 40'ı aşması bekleniyor
BORSAHalka arzda sayının 40'ı aşması bekleniyor
SPK'dan "sıklıkla ceza almış kişilerle" çalışan aracı kurumlara uyarı
BORSASPK'dan aracı kurumlara uyarı
Tam kapanma kararının ardından borsada hızlı yükselişler yaşandı
BORSABorsada 'kapanma' yükselişleri