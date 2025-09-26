Yeşilay Aile Parkuru'nun tanıtım toplantısı yapıldı

Sepetçiler Kasrındaki Yeşilay Genel Merkezinde yapılan toplantıya İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Seyda Dursun, Yeşilay Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Hasan Siret Albayrak ve Türkiye By Tour De France Genel Direktörü Ömer Kafkas ile çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'de ne kadar başarılı organizasyonlar gerçekleştirildiğini her seferinde kanıtladıklarını söyleyen Seyda Dursun, "11 Ekim tarihinde saat 10da Beykoz Spor Ormanında gerçekleştireceğimiz organizasyon çocuklar ve ailelerin keyifli vakit geçirebileceği bir etkinlik olacak. Yeşilay, sadece bağımlılıkla mücadele alanında değil spor ve sağlıklı yaşamı bir kültür haline getirmeye çalışan önemli bir kuruluş. Herkesin katılımını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşilayın bağımlılıkla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğüne vurgu yapan Hasan Siret Albayrak ise şöyle konuştu:

"Bisiklet sporunun sağlık ve ulaşılabilirlik açısından öneminin farkındayız. Bisiklet buluşmalarıyla sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırıyoruz. Dünyanın en büyük bisiklet organizasyonlarından biri olan LEtape Türkiye by Tour de Franceın içinde yer almaktan gurur duyuyoruz. Organizasyonun İstanbul ayağında katılımcılara keyifli bir deneyim sunacağız."